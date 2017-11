Com só uma derrota em clássicos no ano, Flamengo tem último duelo estadual na Sul-Americana

(Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

Combustível para muitos times e suas torcidas, os clássicos regionais transcendem a paixão e a emoção no futebol. Para o torcedor do Flamengo, 2017 tem sido um bom ano - pelo menos nos números. Até agora, o Rubro-Negro jogou incríveis 17 clássicos no ano, com um retrospecto quase invicto: foram oito vitórias, oito empates e apenas uma derrota para o Botafogo.

Nesta quarta-feira (1º), o Flamengo recebe o Fluminense pelas quartas de final da Copa Sul-Americana e encerra o ciclo de clássicos de 2017. O jogo no Maracanã, que acontecerá às 21h45, decide quem avança na competição continental para enfrentar Sport ou Junior Barranquilla.

No confronto da ida, o Flamengo venceu o Tricolor por 1 a 0 com o gol de Everton, abrindo vantagem na disputa pela semifinal. O Rubro-Negro agora joga pelo empate, já que estufou as redes como visitante; na Sul-Americana há o critério de desempate do gol fora de casa desde as oitavas até as semifinais.

Com direito a troféu sobre rival, Flamengo não perdeu para o Fluminense em 2017

Duas decisões de Campeonato Carioca, turno e returno de Campeonato Brasileiro e decisão de vaga na Sul-Americana: essas foram as temáticas dos jogos envolvendo Fla-Flus em 2017. Além disso, houve também um confronto válido pela fase de grupos da Taça Rio.

Em sete jogos entre as duas equipes, o Flamengo venceu três partidas e empatou quatro. Vale lembrar que em um dos empates o jogo foi decidido nos pênaltis, com o Tricolor levando a melhor. No fim, os clubes se enfrentaram novamente na fase final do Carioca - na ocasião, o Rubro-Negro levantou seu 34º troféu estadual após vencer o centenário rival.

O Flamengo foi campeão carioca após vencer o Tricolor por duas vezes. (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

Apesar do bom retrospecto rubro-negro contra o Fluminense nesse ano, o atual treinador Reinaldo Rueda enfrentou o Tricolor em apenas duas oportunidades - uma pelo returno do Brasileiro (empate em 1 a 1) e outra pelo jogo de ida da Sul-Americana (vitória por 1 a 0).

Fator Rueda: consistência defensiva, desempenho e oportunidades

Em boa parte dos clássicos jogados na temporada, o Flamengo ainda era liderado por seu ex-treinador Zé Ricardo, responsável por seis das oito vitórias do Rubro-Negro sob os rivais. Já Reinaldo Rueda, atual comandante do clube, esteve à frente da equipe rubro-negra em seis clássicos – com histórico de duas vitórias, três empates e uma derrota.

"O futebol tem esses componentes sociológicos. No Rio se vive com muita intensidade essas rivalidades” - Reinaldo Rueda

Apesar dos números serem favoráveis ao antecessor do técnico colombiano, o Flamengo de Rueda apresenta melhor desempenho, maior consistência defensiva e mais produtividade que o time de Zé Ricardo.

O atual treinador também conseguiu extrair e dar mais oportunidades à algumas peças do elenco rubro-negro que antes eram pouco aproveitadas; são os casos de Juan e Cuéllar, além do jovem Lucas Paquetá.

Centroavante improvisado, o jovem tem sido substituto direto de Guerrero (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

Com duas baixas para a partida - Réver e Guerrero se recuperam de lesões -, Reinaldo Rueda deverá optar por Rhodolfo e Paquetá como substitutos para os desfalques. Todos os lances e comentários ao vivo do confronto entre Flamengo e Fluminense na Sul-Americana você confere aqui, na VAVEL Brasil.