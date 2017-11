Flamengo e Fluminense decidem vaga na semifinal da Sul-Americana

INCIDENCIAS: Jogo de volta válido pela fase quartas de final da Copa Sul-Americana. Partida a ser realizada no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, às 21h45 (de Brasília).

Flamengo e Fluminense se enfrentam pela oitava vez no ano, desta vez em jogo decisivo pela Copa Sul-Americana, valendo vaga na semifinal, às 21h45 (de Brasília), no Maracanã. Oito anos atrás, pela mesma competição, o Tricolor levou a melhor. Entretanto, a situação neste ano é diferente, já que o rubro-negro venceu o primeiro jogo e tem vantagem do empate.

Além de ter que reverter o placar do jogo da ida, que terminou 1 a 0 para o Flamengo, o Fluminense ainda precisa quebrar o retrospecto recente contra o rival. Só em 2017 foram sete jogos e nenhum deles terminou com vitória tricolor (quatro empates e três derrotas).

O Flamengo terá um desfalque importante para o clássico decisivo contra o Fluminense. O atacante Paolo Guerrero foi vetado da partida e será desfalque mais uma vez. O peruano, que já tinha ficado de fora da primeira partida pela Sul-Americana, não se recuperou das dores na coxa esquerda.

Foto: Gilvan de Souza/Flamengo

Sem Guerrero mais uma vez, o provável substituto deve ser Lucas Paquetá, improvisado no setor. O meia substituiu o peruano na partida de ida contra o mesmo Fluminense e também foi titular nos últimos dois jogos do Flamengo.

Além de Guerrero, o Flamengo terá outro desfalque para o importante clássico contra o Fluminense. O zagueiro e capitão Réver, que se lesionou na partida de ida, foi vetado. Rhodolfo será o substituto imediato. De resto, Rueda manterá a base que venceu o primeiro jogo.

Com retorno de Douglas, Abel confirma time para o Fla-Flu

Diferentemente do que costuma fazer, Abel Braga não fez mistério e revelou a escalação que jogará o clássico decisivo contra o Flamengo, pela Copa Sul-Americana. O Fluminense terá o retorno do volante Douglas, que foi poupado do primeiro jogo com dores articulares. Na zaga, Renato Chaves entra no lugar de Gum, que não foi inscrito na competição.

Além do retorno de Douglas, o Fluminense terá também o retorno do zagueiro Henrique, que se recuperou de dores musculares, mas ficará como opção no banco de reservas. Por outro lado, Abel confirmou a ausência do atacante Robinho, com uma fissura no pé.

Com mudanças na equipe e precisando reverter o placar do jogo de ida, o Fluminense precisará fazer o que não fez em outros sete jogos contra o Flamengo neste ano: vencer. Foram quatro empates e três derrotas. O Tricolor só avança à semifinal se conseguir vencer.