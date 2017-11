Diego Alves: melhorias no setor defensivo do Flamengo e segurança na Sul-Americana

(Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

"E se Diego Alves estivesse na final da Copa do Brasil?". Essa é uma pergunta frequentemente proferida pelos torcedores do Flamengo, que foi vice-campeão do torneio nacional para o Cruzeiro nesta temporada. Apresentado no clube carioca em julho de 2017, o goleiro tem caído nas graças dos rubro-negros após constantes atuações de destaque.

A chegada do arqueiro deu voz a um dos maiores pedidos dos flamenguistas, que suplicavam por um nome de peso no gol à altura dos investimentos financeiros feitos pelo clube. Alex Muralha e o jovem Thiago, titular e reserva antes da chegada de Diego, sofriam com a pressão da torcida pelo momento amargo dentro das quatro linhas. Além de seguidas falhas no Campeonato Brasileiro e na Primeira Liga, ambos os goleiros foram posteriormente contestados pela eliminação na Copa do Brasil.

Com passagens pela Seleção Brasileira, além de dez anos de experiência na Europa, Diego Alves não pôde atuar na Copa do Brasil devido aos prazos do regulamento - a competição exigia que todos os atletas fossem inscritos até o dia 24 de abril; o arqueiro cheogu ao Rubro-Negro no dia 17 de julho.

Mesmo sem atuar no torneio nacional, Diego assumiu a titularidade sob os comandos tanto de Zé Ricardo quanto de Reinaldo Rueda. Desde que chegou ao clube, foram 17 jogos e 16 gols sofridos; o retrospecto incluiu seis vitórias, cinco empates e seis derrotas. 14 desses confrontos foram pelo Campeonato Brasileiro, além de outros três pela Copa Sul-Americana.

Na competição internacional, Diego não sofreu nenhum gol nos três jogos que disputou. Foram dois duelos contra a Chapecoense (oitavas de final) e um contra o Fluminense, no jogo de ida das quartas. Caso o goleiro consiga outro clean-sheet na Sul-Americana nesta quarta (1º), o arqueiro garante a classificação rubro-negra pelo critério de gol fora de casa.

Entretanto, se sofrer um e o jogo for decidido nos pênaltis, o torcedor rubro-negro ainda estará confiante com Diego Alves sob a baliza. O camisa 1 da Gávea tem fama de bom 'pegador de pênaltis' - e é inclusive o maior defensor de pênaltis da história da La Liga, campeonato nacional espanhol. No retorno ao Brasil com a camisa do Flamengo, o goleiro defendeu apenas uma cobrança vinda dos pés de Lucca (jogador da Ponte Preta).

Além de respaldado pela torcida, Diego Alves também tem um bom retrospecto em suas atuações recentes pelo Rubro-Negro: o arqueiro não sofreu gols nos clássicos contra Fluminense e Vasco. O goleiro é uma das principais peças no elenco do Flamengo para o confronto da Sul-Americana nesta quarta (1º) - um Fla-Flu decisivo define quem avança às semifinais do torneio continental.