Vinicius Jr. revela treinos individuais com Rueda e celebra classificação heroica do Flamengo

(Foto: Mauro Pimentel/AFP via Getty Images)

Se o Flamengo conseguiu reverter a desvantagem diante do Fluminense e garantir a vaga na semifinal da Sul-Americana, muito se deve a um jogador: Vinicius Jr. A joia de 17 anos entrou quando o placar ainda era desfavorável para o Rubro-Negro por 3 a 1 - e mudou o panorama da partida.

Com dribles rápidos, passes de primeira, e sempre jogando em direção ao gol adversário, Vinicius participou de dois dos três gols do Flamengo. Após o apito final e a vaga garantida no torneio continental, o camisa 20 do Rubro-Negro falou sobre sua atuação de gala na partida e o sentimento de poder ajudar seus companheiros.

"Sempre que entro, eu tento ajudar a equipe do Flamengo de alguma forma. Hoje ajudei taticamente e, com isso, o grupo deu bastante confiança. (Isso aconteceu) desde a primeira bola que toquei para o Éverton Ribeiro tocar para o Vizeu, e ele fez o gol. Eu estava com a confiança lá em cima, e deu tudo certo", afirmou.

Ao passar pela zona mista no Maracanã, o atacante rubro-negro destacou a conversa no vestiário no intervalo do clássico. Segundo Vinicius, o bate-papo entre os jogadores foi essencial para mudar a postura que a equipe vinha apresentando até então.

+ Willian Arão agradece apoio da torcida e esclarece polêmica com Lucas: "Ele me deu um tapa"

Vinicius comemorou a classificação com torcedores rubro-negros (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

"Conversamos no vestiário, no intervalo, que tava faltando alguma coisa, um pouco mais de vontade e de trabalhar mais a bola. No segundo tempo, entramos, conseguimos fazer isso, e empatamos o jogo", completou o jogador.

Ainda falando sobre sua entrada em campo, o camisa 20 do Rubro-Negro deu destaque a seus treinos individuais com o técnico Reinaldo Rueda. Na opinião de Vinicius, o clássico desta quarta foi também uma de suas melhores atuações desde que foi promovido ao elenco profissional do Flamengo.

''Vim treinando bastante essa semana no mano a mano, individualmente, com o Rueda. Hoje, pude entrar e botar fogo no jogo. Foi uma das melhores partidas (pelo profissional). Eu prefiro sempre jogar bem e sair com a vitória, como hoje saímos com a classificação", finalizou.

O Flamengo agora vira suas atenções para o Campeonato Brasileiro. No próximo domingo (5), o Rubro-Negro tem confronto marcado contra o Grêmio; a partida acontecerá na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, às 17h.

+ Rueda celebra classificação heroica, destaca 'redenção' de Arão e projeta futuro na Sula