Diego lidera arrancada do Flamengo na Sul-Americana e elogia torcida: "Estrela do jogo"

(Foto: Mauro Pimentel/AFP via Getty Images)

Em um jogo eletrizante nesta noite de quarta-feira (1º) no Maracanã, Flamengo e Fluminense se enfrentaram pela Copa Sul-Americana. Com todos os requisitos de um clássico pra ficar na história, o "Fla-Flu internacional" se destacou pela entrega até o fim de ambas as equipes - com o empate por 3 a 3, o Rubro-Negro foi quem avançou para a semifinal do torneio.

O Flamengo saiu atrás do placar logo nos primeiros minutos de partida, com o gol de empate saindo dos pés de Diego - que marcou um belíssimo gol de falta e deu início à arrancada pela classificação. Após o término do confronto, o meia comentou a postura do time em campo e teceu diversos elogios à torcida rubro-negra.

"No primeiro jogo contra o Fluminense nós demonstramos isso (raça). Mas hoje a equipe foi colocada à prova de todas as formas e correspondeu. Fizemos um grande jogo contra uma grande equipe, mas acredito que hoje a grande estrela do jogo foram os torcedores. A forma como nos apoiaram hoje merece ser reverenciada", afirmou.

Ao passar pela zona mista do Maracanã, o camisa 10 da Gávea fez questão de enaltecer o impacto da conexão entre time e torcida. Para Diego, manter um elo forte e unido com os rubro-negros influencia diretamente nos resultados dentro das quatro linhas.

"Andamos alguns jogos desconectados e isso nos deixou mais fracos. Hoje, vale ressaltar até para o torcedor saber a importância que ele tem e como pode influenciar diretamente no jogo. Nos gols que tomávamos, eles continuavam gritando, e aumentavam o coro. Tudo isso reflete dentro de campo. É importante que continuem gritando, apoiando, mesmo decepcionados em alguns momentos", completou.

Diego empatou a partida aos nove minutos do primeiro tempo (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

Com o jogo pegado desde o início, lances duros eram comuns em ambos os lados. Em uma das ocasiões, Diego recebeu um pisão do tricolor Douglas na altura do peito. Como forma de "revidar", o meia trocou empurrões com o volante, aflorando ainda mais o clima de clássico estadual.

"Foi um jogo nervoso, faz parte. Não gosto de falar especificamente de um jogador ou outro, mas vocês podem ver na televisão o que aconteceu. Dependendo da atitude de algum jogador no início do jogo, isso acaba gerando confusão no decorrer. (...) Entramos em campo e devemos nos respeitar como profissionais. Achei alguns lances exagerados hoje, e com isso ninguém ganha", explicou.

Eliminado da Libertadores na fase de grupos e vice-campeão da Copa do Brasil, o Flamengo aposta suas fichas na Sul-Americana para tentar "salvar" seu 2017. Perguntado sobre como um título na competição afetaria o retrospecto do ano, Diego preferiu compartilhar o que aprendeu com seus erros do passado.

"Equipes campeãs se constroem com o tempo. Não é de uma hora para a outra, mas se você pegar o nosso desempenho, mais uma vez estamos na semifinal de um torneio importante. Isso vale ser comemorado. O que passou em outros campeonatos ficou, são cicatrizes que ficaram e isso não tem como esconder. O importante é aprender com aquilo e lutar pelo que temos na frente", concluiu.

O Flamengo agora vira suas atenções para o Campeonato Brasileiro; no próximo domingo (5), o Rubro-Negro tem confronto marcado contra o Grêmio. Já pela Sul-Americana, o Rubro-Negro espera o confronto entre Sport e Junior Barranquilla para descobrir quem será seu adversário na semifinal do torneio.