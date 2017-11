Garantido na semifinal, Flamengo faz sua melhor campanha na história da Sul-Americana

(Foto: Mauro Pimentel/AFP via Getty Images)

Na noite de quarta-feira (1º), o Flamengo deu mais um passo na trajetória pela Sul-Americana ao vencer o rival Fluminense. Em partida eletrizante no Maracanã, o Rubro-Negro saiu atrás no placar, mas conquistou o empate e garantiu a vaga nas semifinais do torneio continental em uma partida histórica.

Recheado de emoções, o Fla-Flu decisivo ainda coroou a melhor campanha do Rubro-Negro na história da Sula - confirmado na semifinal em 2017, o clube nunca havia passado sequer pelas oitavas de final em participações anteriores. O atual modelo do torneio continental passou a vigorar em 2002, quando substituiu as extintas copas Mercosul - conquistada pelo Flamengo em 99 - e Merconorte.

Em 2003, quando participou da Sul-Americana pela primeira vez, o Flamengo deu fim a sua trajetória antes de chegar à primeira fase. O Rubro-Negro não conseguiu passar da preliminar brasileira na competição cal; a eliminação foi carimbada após derrotas para o Internacional por 3 a 1 e para o Santos por 3 a 0.

Um ano depois, em 2004, o clube carioca novamente ficou para trás na na preliminar brasileira. Após reencontrar o Santos na disputa por uma vaga nas oitavas, o Rubro-Negro deu adeus ao torneio nos pênaltis - as partidas terminaram empatadas em 0 a 0 na ida e 2 a 2 na volta; o Peixe garantiu a classificação nas penalidades por 5 a 4.

Primeiro Fla-Flu internacional foi na Sula em 2009 (Foto: Vanderlei Almeida/AFP via Getty Images)

No primeiro "Fla-Flu internacional" da história, triunfou o Tricolor: na Sul-Americana, em 2009, o Flamengo caiu mais uma vez na fase preliminar brasileira. A ida do clássico no Maracanã terminou em 0 a 0; na volta, Denis Marques (Fla) e Roni (Flu) marcaram os gols do empate por 1 a 1. Apesar do resultado neutro, o Fluminense avançou às oitavas pelo critério de gol fora de casa.

Já em 2011, foi um rival internacional que deu fim à trajetória rubro-negra. O Universidad de Chile goleou o Rubro-Negro em pleno Maracanã por 4 a 0 na ida; era a primeira vez que os cariocas disputavam as oitavas de final da Sul-Americana. Na volta, a La U administrou a vantagem diante de sua torcida no Estádio Nacional de Chile e sacramentou a classificação às quartas com uma vitória simples.

Cinco anos depois, mais um revés internacional - desta vez para o Palestino, também do Chile. Sob os comandos do treinador Zé Ricardo, o Flamengo saiu na frente na disputa pela vaga ao vencer fora de casa por 1 a 0. Entretanto, na volta, os rubro-negros foram surpreendidos por uma derrota por 2 a 1 - o placar classificou os chilenos às quartas pelo critério de gol fora de casa.

Jogadores festejam classificação heroica do Fla em 2017 (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

Em 2017, Diego, Felipe Vizeu e Willian Arão estufaram as redes na classificação rubro-negra, sacramentada após empate por 3 a 3 com o Fluminense; o jogo de ida terminou 1 a 0 para o Flamengo. Menção honrosa às atuações no clássico de Éverton Ribeiro e, principalmente, Vinicius Junior - a joia de apenas 17 anos entrou na segunda etapa e mudou completamente o panorama do Fla-Flu.

Querendo dar mais um passo em uma campanha já histórica na Sul-Americana, o Flamengo espera a definição de seu adversário na semifinal continental - o rival do Rubro-Negro sairá do confronto entre Junior Barranquilla e Sport, que acontece nesta quinta (2), às 22h45 (Brasília).