Diego Alves exalta elo com torcida rubro-negra e celebra classificação: "Meu jogo mais emocionante"

(Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

Cada vez mais querido pela torcida, Diego Alves mostrou que já se sente em casa jogando pelo Flamengo. O goleiro, que foi contratado pelo Rubro-Negro em julho de 2017, declarou estar confortável com sua situação no clube carioca após a classificação heroica no Fla-Flu da Sul-Americana.

A liderança do arqueiro no clássico foi destaque dentro das quatro linhas - com o placar adverso em 3 a 1, era possível ver o camisa 1 gritar "vamos lá que a gente vai empatar" para os jogadores. Ao passar pela zona mista no Maracanã, Diego mencionou sua visão privilegiada de jogo como um diferencial na hora de incentivar a equipe.

"Sinto-me bem aqui desde o primeiro dia. Todos me receberam muito bem e me sinto em casa. Independente do tempo, cada jogador tem sua personalidade e seu jeito de jogar. Eu sou essa pessoa que todos conseguem ver em campo. Gosto de estar sempre comunicando e passando confiança. Temos uma visão privilegiada da partida, então precisamos estar bem perto dos jogadores e incentivar da melhor maneira possível", afirmou.

O goleiro ainda aproveitou o bate-papo com a imprensa para enaltecer novamente o apoio da torcida do Flamengo. Em atuação de gala no Templo do Futebol, os rubro-negros não deixaram de cantar e apoiar a equipe mesmo quando o placar estava desfavorável. Para Diego, a união entre time e torcida é algo que influencia diretamente os resultados dentro de campo.

(Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

"Independente das falhas passadas, estamos em um momento em que precisamos dessa união com a torcida. Eles foram um jogador a mais hoje e eu tinha certeza que, se fizéssemos o segundo gol, a Nação (termo usado pela própria torcida do Flamengo) nos levaria para o terceiro. No final, foi isso que aconteceu. Precisamos unir forças e, assim como nessas duas partidas da Sul-Americana, a torcida nos apoiou e vai reconhecer o esforço feito dentro de campo, seguindo nessa união com a gente", completou o goleiro.

Além de agradecer o apoio dos rubro-negros, Diego surpreendeu ao classificar o Fla-Flu como uma das partidas mais memoráveis de sua carreira. Celebrando a vaga na semifinal, o jogador fez questão de destacar a arrancada heroica do Flamengo e toda a carga emocional do clássico.

"Não sei se foi o meu jogo mais emocionante só pelo Flamengo ou da minha vida inteira. Já fiz partidas eliminatórias assim, mas reverter uma situação de 3 a 1 não acontece todos os dias. Por isso tem que dar valor ao que fizemos dentro de campo", finalizou.

O Flamengo agora vira suas atenções para o Campeonato Brasileiro. No próximo domingo (5), o Rubro-Negro tem confronto marcado contra o Grêmio; a partida acontecerá na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, às 17h (Brasília).