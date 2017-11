De volta aos titulares, Felipe Vizeu se emociona com gol e elogia Éverton Ribeiro: "Genial, craque"

(Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

Como se não bastasse retomar a titularidade logo em um clássico decisivo entre Flamengo e Fluminense, Felipe Vizeu ainda balançou as redes na noite desta quarta (1º). No Maracanã, o atacante fez o segundo gol da arrancada - seu primeiro no Templo do Futebol - eletrizante do Rubro-Negro que garantiu a vaga nas semifinais da Sul-Americana.

Perguntado se esse seria o gol mais importante de sua carreira, Vizeu manteve a humildade, destacando a importância de cada tento assinalado pelo Rubro-Negro. Além disso, ao falar com os jornalistas, o centroavante enalteceu a união do grupo do Flamengo e comemorou muito a classificação no torneio continental.

"Todo gol pra mim no Flamengo é importantíssimo. Sempre o próximo, costumo dizer, ainda mais para centroavante. Quanto mais gols fizer, mais você ajuda a equipe e é mais importante. Então, sem dúvidas, esse (gol) é muito importante para minha carreira, para mim e para o grupo. Estou muito feliz, fiquei muito emocionado. O mais importante é ter saído com essa classificação. A gente vem trabalhando, se dedicando, para que possamos estar arrebentando nos gramados", afirmou.

No Flamengo, Vizeu é reserva de Paolo Guerrero, que ficou de fora do Fla-Flu para tratar um edema na coxa. O camisa 25 da Gávea não pôde deixar de agradecer o apoio de seu companheiro nos bastidores do clássico; em bate-papo com a imprensa, o jovem de 20 anos ainda enalteceu o comprometimento do peruano para retornar logo aos gramados.

(Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

"O Paolo (Guerrero) se esforçou ao máximo para poder jogar hoje, mas não conseguiu. A gente sabe que ele está nos apoiando, ele nos mandou mensagem e isso é importante. Sabemos da nossa união, e graças a Deus, estou muito feliz", completou.

Ao passar pela zona mista no Maracanã, Vizeu apontou conversa com o treinador Reinaldo Rueda e deu mais detalhes sobre o momento em que descobriu que seria titular no Fla-Flu decisivo. O centroavante ainda aproveitou para tecer elogios a Éverton Ribeiro, que deu linda assistência para o gol do camisa 25.

"Soube na preleção. Faz parte, às vezes o gol sai, às vezes não. Já tive oportunidades e não fiz, mas nunca faltou trabalho. (...) Ele (Rueda) conversou comigo, me passou muita confiança. Ele conta muito comigo. Graças a Deus, com o apoio do grupo e dessa torcida, deu tudo certo. (...) Não tem jeito, ele (Ribeiro) é genial, craque! (risos)", concluiu Vizeu.

Confira outros trechos da entrevista de Felipe Vizeu:

Reviravolta no confronto e apoio dos rubro-negros: "Não passou isso pela minha cabeça em momento nenhum, porque quando estava 3 a 1 nossa Nação (termo usado pela torcida do Flamengo) fez a diferença, continuou nos apoiando e cantando. Quando saiu o gol ali, já sabia que não seria diferente, mas com humildade. Quando estávamos perdendo eles (torcedores) fizeram a diferença. Com muita raça, muita determinação e com o apoio deles, conseguimos sair classificados."

Vizeu 'regendo' a torcida no Maracanã: "Com a vibração ali do gol, pedi que eles continuassem (nos apoiando), porque faz a diferença sim. O que eles passam ali pra gente é muito importante, e não foi diferente hoje."

O Flamengo agora vira suas atenções para o Campeonato Brasileiro. No próximo domingo (5), o Rubro-Negro tem confronto marcado contra o Grêmio; a partida acontecerá na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, às 17h.