Vizeu agradece Guerrero por conselhos e nega insatisfação na reserva: "Tenho 20 anos, é normal"

(Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

Após dar mais um passo em sua trajetória e garantir o avanço à semifinal da Sul-Americana, o Flamengo segue buscando a aproximação do G-4 do Campeonato Brasileiro. Para o atacante Felipe Vizeu, é hora de virar a chave e pensar no Grêmio, próximo adversário do Rubro-Negro no torneio nacional.

"A gente tem que manter o foco. Já passou o jogo de quarta-feira, agora temos que botar o nosso foco para o Brasileirão. Sabemos da importância. A gente sabe que pode encostar lá em cima. Temos que continuar com muita humildade, dedicação, porque vai ser um jogo muito difícil. Mas que possamos conseguir um resultado positivo", afirmou.

Na última quarta-feira (1º), o jogador de 20 anos marcou seu 13º gol com a camisa do Flamengo - seu primeiro no Maracanã - no clássico contra o Fluminense. Segundo o atacante, a emoção de estufar as redes do Templo do Futebol tornou-se ainda maior pelas circunstâncias decisivas da partida.

''Fiquei muito emocionado. Até pelo momento do jogo. Quando olhei para o telão e vi o tempo pensei: 'Tem que ir com tudo agora'. (...) Uma das metas era fazer gol no Maracanã pelo Flamengo. Mais um sonho realizado, ainda mais ter ajudado a equipe'', completou.

Vizeu aiproveitou para tecer diversos elogios a Paolo Guerrero, que é o atual titular da vaga no ataque do Flamengo. O camisa 47 ainda afirmou nunca ter ficado insatisfeito com a reserva na equipe de Reinaldo Rueda; o atleta também mostrou-se otimista pelo retorno de seu companheiro aos gramados.

"Tenho 20 anos, é normal (ser reserva). Minha resposta é simples, tenho que trabalhar. (...) Fico feliz pelo Paolo estar voltando. É um cara que está sempre querendo nos ajudar. Independente de quem for jogar, dará o melhor. (...) Ele é um grande profissional, ídolo do país dele, do Flamengo. É um cara que sempre nos dá conselho. Desde que subi até hoje, sempre passa confiança para mim. Agradeço muito a ele, é primordial na minha carreira'', disse.

A declaração de Vizeu veio em entrevista coletiva após o fim do treino desta sexta (3), onde Guerrero voltou a treinar com o grupo depois de 15 dias longe dos gramados. Entretanto, a notícia de um resultado analítico adverso no doping poucas horas depois resultou na suspensão do atacante peruano do futebol por 30 dias.

O Flamengo atualmente ocupa a sétima posição do Campeonato Brasileiro, com 47 pontos acumulados. O próximo compromisso do Rubro-Negro é neste domingo (5), contra o Grêmio, fora de casa.