Sem convencer na Europa, Gabigol pode estar na mira de Cruzeiro, Flamengo e rivais paulistas

Campeão olímpico com a Seleção Brasileira na Olimpíada Rio-2016, Gabigol não conseguiu explodir na Europa. Contratado por € 33,5 milhões pela Internazionale em agosto do ano passado, o atacante ex-Santos não recebeu muitas chances no clube italiano, atuando em dez partidas e marcando apenas um gol. No último mercado de transferência, o jovem, de 22 anos, foi emprestado ao Benfica, onde também não encontra espaço.

À procura de mais tempo de jogo, Gabigol poderia regressar ao Brasil em 2018, e quatro agremiações já estariam de olho no atacante. Segundo reporta o site Calciomercato neste sábado (4), Cruzeiro, Flamengo, Santos e São Paulo estariam interessados em contar com o atleta por empréstimo. O veículo não forneceu mais informações. A próxima janela de transferência abre no início de 2018.

Já o jornal português O Jogo relatou, no início desta semana, que Gabigol poderia retornar à Inter em janeiro do ano que vem. Ainda de acordo com a publicação, o brasileiro não convenceu o estafe do Benfica, principalmente o técnico Rui Vitória.

Ao Esporte Interativo, o agente do atleta, Wagner Ribeiro, destacou o empenho de Gabigol para convencer o treinador do time. “Gabriel está trabalhando duro todos os dias para conseguir um lugar no time titular. Além disso, ele sabia das dificuldades que iria ter para conquistar o seu espaço, então ele treina o máximo que pode para se destacar e conseguir o seu lugar”, afirmou.

A Inter emprestou Gabigol ao Benfica até o término da atual temporada europeia. O acordo contém opção de compra, avaliado em € 25 milhões. Desde que chegou ao time encarnado, o ex-santista entrou em campo quatro vezes, marcando um gol. Gabigol tem contrato com a Inter até 31 de junho de 2021.