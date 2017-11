Olivinha convoca torcida para semifinal da Liga Sul-Americana: "São fundamentais para nós"

(Foto: Divulgação/FIBA)

O Flamengo está garantido na semifinal da Liga Sul-Americana de Basquete - competição conquistada pelo clube em 2009. Os jogos decisivos acontecerão no Tijuca Tênis Clube nos dias 7, 8 e 9 de novembro; os adversários do Rubro-Negro serão Olímpia (PAR), Pinheiros (BRA) e Estudiantes (ARG), respectivamente.

A equipe carioca jogará as três partidas em casa graças à excelente campanha na fase preliminar - o Rubro-Negro terminou na primeira colocação, com três vitórias e nenhuma derrota. A poucos dias do primeiro duelo, Olivinha falou sobre a expectativa de jogar em casa; o ala-pivô ainda fez questão de enaltecer os jogos esforços feitos pela diretoria do Flamengo.

"As expectativas para esses jogos são as melhores possíveis. Lutamos bastante para terminar a fase anterior em primeiro para jogar dentro de casa nessa etapa. A diretoria fez um esforço muito grande para trazer essas partidas para o Rio de Janeiro e ficamos muito felizes com esse apoio", comentou.

+ Confira informações e preços de ingressos para a semifinal da Liga Sul-Americana de Basquete

Mandante nos três jogos do quadrangular semifinal, o Flamengo conta com o peso do fator casa para carimbar a classificação à final. Torcendo pela presença da torcida, o camisa 16 mencionou a importância de poder contar com os rubro-negros e reforçou o convite para os confrontos decisivos.

"Agora, contamos com a Nação para lotar o Tijuca Tênis Clube e fazer o ginásio virar um caldeirão, para fazermos bem o nosso trabalho. Queremos sair com essas três vitórias e a classificação na mão com show da nossa torcida. Quando eles estão ao nosso lado, sempre é melhor de jogar e eles sabem que são fundamentais para nós. Fica já o meu convite para eles lotarem o Tijuca para nos apoiar e buscarmos juntos essa vaga", disse Olivinha.

Saiba quem o Flamengo pode enfrentar caso siga para a final da competição

Na fase semifinal, as oito melhores equipes são divididas em dois grupos: o grupo 1 e o grupo 2. Ao final da disputa, o primeiro colocado de cada grupo garante uma vaga na grande decisão. Supondo que o Flamengo garanta o avanço à final, o Rubro-Negro tem quatro adversários possíveis no grupo 2. São esses Guaros de Lara (VEN), Cimarrones del Choco (COL), Aguada (URU) e Quilmes (ARG).

- Guaros de Lara (VEN): classificado em primeiro e com campanha igual à rubro-negra, equipe tem três vitórias em três jogos.

- Cimarrones del Choco (COL): se classificou em segundo colocado do grupo A (grupo em que estava o Flamengo). Dos três jogos, venceu dois e perdeu um.

- Aguada (URU): se classificou em primeiro do grupo B, com duas vitórias e uma derrota.

- Quilmes (ARG): mais um representante do grupo B, também com duas vitórias e uma derrota; se classificou em terceiro lugar.