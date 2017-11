Diego Alves lamenta derrota do Flamengo, mas garante foco na classificação para Libertadores

(Foto: Gilvan de Souza/ Flamengo)

Na tarde deste domingo (5), o Flamengo saiu na frente do placar diante do Grêmio, mas cedeu a virada e acabou perdendo por 3 a 1. Um dos mais falantes e motivadores dentro de campo, Diego Alves não escondeu sua frustração com a derrota no Campeonato Brasileiro; o goleiro passou rapidamente pela zona mista da Arena do Grêmio.

"Agora estamos todos de cabeça quente, mas é claro que conversamos (no vestiário) internamente o que é que tem que ser feito. Então, com certeza vamos nos cobrar e vamos fazer com que consigamos a vaga na Libertadores. Sabemos do calendário também, que tem jogos importantes e difíceis, mas faremos de tudo para ficar na zona da Libertadores, que é o objetivo principal", afirmou.

Questionado sobre a possibilidade de o Rubro-Negro deixar o G7, Diego adotou um tom mais conciliador. O camisa 1 pediu maior aproveitamento nas próximas partidas do torneio nacional - tudo isso para assegurar que o Flamengo volte ao grupo que se classifica à Libertadores.

"Hoje pode ser que a gente fique fora (era possível caso o Vasco vencesse o Vitória, mas não aconteceu), mas com os resultados na frente podemos voltar. Outro dia estávamos lá em cima, e o São Paulo estava lá embaixo, mas hoje já está se juntando aos times de cima. Futebol é assim. Os 90 minutos resolvem a vida de todos os clubes. Nós temos que nos agarrar a isso, para que os nossos sejam bem feitos e fiquemos em cima na tabela", completou Diego.

Pelo Campeonato Brasileiro, o Flamengo volta aos gramados na próxima quarta-feira (8), às 21h45 (Brasília). O adversário da vez é o Cruzeiro; os ingressos para o confronto, que será na Ilha do Urubu, já começaram a ser vendidos.