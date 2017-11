Indignado com derrota, Rhodolfo cobra nova postura no Flamengo: "Falar menos e jogar mais"

(Foto: Staff Images/Flamengo)

Na tarde deste domingo (5), o Flamengo sofreu uma amarga derrota de virada para o Grêmio - após sair na frente no placar com Éverton Ribeiro, o Rubro-Negro viu o Tricolor reverter o resultado para 3 a 1 poucos minutos depois. Com o resultado na Arena do Grêmio, os cariocas se mantém na sétima colocação do Campeonato Brasileiro, com 47 pontos.

Zagueiro do Flamengo, Rhodolfo foi um dos jogadores que mostrou-se incomodado com o revés sofrido dentro de campo. Para o camisa 44, a decepção com a derrota é ainda maior após começar ganhando no confronto.

"A gente fez um bom primeiro tempo. Conseguimos sair na frente, depois levar essa virada assim... É difícil explicar a derrota. Agora a gente tem que falar menos e jogar mais", afirmou.

Ao passar pela zona mista, o jogador lamentou o resultado obtido e fez uma breve análise do confronto. Dentre os pontos destacados pelo zagueiro, Rhodolfo mencionou o posicionamento aberto do Flamengo após balançar as redes.

+ Em meio a polêmica com Guerrero, entenda como funciona o passo a passo de exames antidoping

"Não sei dizer (onde o Flamengo errou). Estava bem, estava organizado o time. No primeiro tempo acho que eles (Grêmio) tiveram uma chance só. A gente fez o gol e acabou se abrindo muito. Depois eles tiveram essas três chances e fizeram os gols", completou.

Finalizando sua rápida entrevista, Rhodolfo deu voz às críticas vindas dos torcedores e reforçou o direito dos rubro-negros de protestar. O zagueiro também mostrou determinação pela sequência no Brasileiro; o camisa 44 reforçou a responsabilidade da equipe em virar a chave e obter melhores resultados.

"Lógico, e com todo o direito, o torcedor está certo de cobrar assim. A gente deu mole e sabe disso. Só não podemos abaixar a cabeça, ainda tem muita coisa pela frente. Só nós jogadores podemos reverter isso, é trabalhar mais. Não tem desculpa, é trabalhar e ir em busca do nosso resultado", concluiu.

Pelo Campeonato Brasileiro, o Flamengo volta aos gramados na próxima quarta-feira (8), às 21h45 (Brasília). O adversário da vez é o Cruzeiro; os ingressos para o confronto, que será na Ilha do Urubu, já começaram a ser vendidos.