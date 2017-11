Em reedição da Copa do Brasil, Flamengo e Cruzeiro se enfrentam pelo Campeonato Brasileiro

INCIDENCIAS: JOGO VÁLIDO PELA 33ª RODADA DO CAMPEONATO BRASILEIRO; DISPUTADO NA ILHA DO URUBU, RIO DE JANEIRO.

Nesta quarta (8), o Flamengo tem mais um compromisso marcado na Ilha do Urubu: às 21h45, em partida válida pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Rubro-Negro recebe o Cruzeiro e joga pela recuperação na competição após perder para o Grêmio fora de casa.

Recentemente os dois clubes protagonizaram a última final da Copa do Brasil, na qual o Cruzeiro se sagrou campeão após a disputa por pênaltis. Já pelo Brasileiro deste ano os times empataram em 1 a 1 no primeiro turno. Na ocasião, Éverton e Sassá marcaram os gols do jogo no Mineirão.

Se vencer, o Flamengo chegará aos 50 pontos e encostará no adversário Cruzeiro, que tem 51. Já a Raposa, com a vitória terá o mesmo número de pontos que Grêmio e Palmeiras, 54 pontos - que são terceiro e quarto colocados, respectivamente. Você poderá acompanhar os principais lances ao vivo pela VAVEL Brasil.

Com desfalques importantes, Flamengo recebe Raposa precisando da vitória

O último jogo do Rubro-Negro, na derrota contra o Grêmio, provou como desfalques fazem falta no atual time do Flamengo. Sem seus principais zagueiros (Réver e Juan), meia (Diego) e atacante (Guerrero) o time carioca sofreu com a pressão dos Tricolores e sentiu a falta de uma liderança dentro de campo.

Para essa partida, o técnico Reinaldo Rueda continuará sem poder contar com os jogadores citados acima, sem contar com as lesões de Berrío e a convocação de Trauco. A opção de Rueda para compor o ataque foi relacionar o jovem Lincoln, de apenas 16 anos, para a partida desta quarta-feira.

Jovem promessa rubro-negra começará no banco. (Foto: Brazil Photo Press/CON/Getty Images)

"Solicitei o Lincoln. Esteve conosco antes da Copa. Torcemos muito para ter sucesso com o Brasil e agora, graças a Deus, está conosco. Tem muito futuro, grande talento, boa técnica, muito cerebral, muito equilibrado, com grande condição técnica e dom para o gol. Fez poucos treinamentos conosco, mas foi muito bem. A ideia era trazer antes até do caso do Paolo", comentou o treinador.

Apesar do jovem Lincoln, que começará no banco, o Flamengo deve repetir a escalação base do último jogo contra o Grêmio. Sem Trauco, Renê se torna a única opção para a lateral esquerda - Matheus Thuler, também da base, foi chamado por Rueda. No meio, há a expectativa de que Arão atue como volante, fazendo dupla com Cuéllar.

Desfalques: Réver, Juan e Berrío (lesionados); Trauco e Diego (convocados); Guerrero (suspenso pela Fifa).

Com campanha de primeiro colocado no returno, Cruzeiro encara Flamengo na Ilha

Depois de vencer o Furacão em casa por 1 a 0 - após jogada individual de Arrascaeta -, o Cruzeiro se manteve entre os cinco melhores do Campeonato Brasileiro. A Raposa também manteve a ótima campanha no returno da competição: são sete vitórias, três empates e três derrotas - o que faz com que o time seja o líder do segundo turno.

Para a partida contra o Flamengo, Mano Menezes conta com a volta do atacante Rafael Sobis - que ficou de fora por duas partidas. Além da volta de Sobis, Digão e Lucas Romero retornam a equipe. Outra boa notícia, foi a presença de Robinho durante os 90 minutos da partida contra o Atlético-PR; o meia vinha se recuperando de lesão.

Meia se recuperou de lesão e conseguiu jogar os 90 minutos da última partida. (Foto: Buda Mendes/Getty Images)

“Robinho é um jogador muito importante, que arma bem, é inteligente, ajuda a compor e a organizar o time. Nessa volta já deu demonstração dessa importância, com gol, assistência. Ele é dedicado, mas lesões fazem parte, ainda que ninguém deseje. Tenho certeza que ele ainda vai fazer muito pelo Cruzeiro”, disse Ezequiel, lateral direito da Raposa.

Em meio à algumas voltas e baixas na equipe, o Cruzeiro terá um time diferente do que entrou na última partida contra o Atlético-PR. Lucas Silva deve dar lugar ao xará Lucas Romero, Thiago Neves entrará como titular na vaga do suspenso Rafinha e Jonata está cotado para jogar no lugar de Arrascaeta, convocado pela seleção uruguaia.

Desfalques: Dedé, Hudson, Ariel Cabral, Sassá e Raniel (lesionados); Arrascaeta (convocado); Rafinha (suspenso).