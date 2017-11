Éverton Ribeiro sobre a vitória contra o Cruzeiro: "temos que jogar dessa maneira os 90 minutos"

Foto: Gilvan de Souza/Flamengo

Na partida em que os dois clubes da final da Copa do Brasil se enfrentavam após a decisão, o Flamengo venceu o Cruzeiro por 2 a 0, nessa quarta (08), na Ilha do Urubu, em jogo válido pela 33° rodada do Campeonato Brasileiro. Éverton Ribeiro, um dos destaques do Rubro-Negro na partida, que também teve boa atuação de forma coletiva, disse: "A gente conversou bastante esses dias, sabíamos que era um jogo importante de vencer em casa".

O time carioca vinha de derrota para o Grêmio, por 3 a 1, no Campeonato Brasileiro, e assim perdia força na luta por uma classificação direta a Libertadores, que é o objetivo do clube.

"A gente fez um grande jogo em 70 minutos contra o Gremio, e acabamos jogando fora em poucos minutos. A gente já tinha um jeito de jogar que estava dando certo e a gente falou: temos que jogar dessa maneira os 90 (minutos), e foi o que fizemos hoje. Colocamos em prática com vontade e com a qualidade que a gente tem. Conseguimos uma grande vitória que nos deixa em sétimo (lugar na tabela), mas podendo ainda buscar essa vaga direta", afirmou o camisa 7.

Com o triunfo, o time da Gávea chegou a 50 pontos e alcançou a sétima posição na tabela. Atrás do Cruzeiro, sexto colocado, que, com o título da Copa do Brasil, já está classificado para a Libertadores de 2018. Dessa forma, o Flamengo está na zona de classificação da pré-Libertadores.

Na próxima rodada o Flamengo visita o Palmeiras, no Allianz Parque, no domingo (12), às 17h, pela 34° rodada do Campeonato Brasileiro.