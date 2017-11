Juan reforça Brasileiro como principal caminho à Libertadores: "Mais vagas que na Sula"

(Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

No desembarque do Flamengo nesta sexta (17) após derrota para o Coritiba, Juan adotou uma postura cautelosa ao falar com a imprensa. Questionado sobre a instabilidade vivida pelo Rubro-Negro, o zagueiro preferiu deixar a semifinal da Sul-Americana como segunda opção; para o camisa 4, o foco deve ser no Campeonato Brasileiro, que possui mais vagas diretas de acesso à Libertadores.

"Não estamos na final ainda, estamos na semifinal. Depois da semifinal temos que ser campeões. Não podemos contar com a Sul-Americana. É claro que é um título de expressão, semana que vem vamos começar a focar no Junior Barranquilla, mas temos um compromisso muito importante no Brasileirão. São mais vagas no Brasileiro que na Sul-Americana e temos que tentar até o último momento essa classificação", afirmou.

+ Caetano vê campanha "pífia" do Flamengo como visitante e admite desilusão com Conca

(Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

Pelo torneio nacional, o próximo adversário do Rubro-Negro é o já campeão Corinthians. Mais experiente do grupo carioca, o jogador de 38 anos garantiu foco total no confronto e reforçou que o título paulista não é motivo para "relaxar" na partida.

"Temos que focar no que temos que fazer. A gente não sabe o Corinthians que vai vir, é um time forte naturalmente. Foram campeões, podem vir mais relaxados, mas podem também vir mais tranquilos e jogarem o mesmo futebol. Independente de como o Corinthians venha temos que mudar nossa postura e fazer nosso jogo", completou Juan.

Vivendo situação turbulenta, o Flamengo recebe o Corinthians às 17h deste domingo (19), na Ilha do Urubu. Os ingressos para o duelo, válido pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro, já começaram a ser vendidos.