Rueda comemora vitória e minimiza confusão entre Rhodolfo e Vizeu: “Pequeno mal-entendido”

Neste domingo (19), o Flamengo reencontrou o caminho da vitória após superar o Corinthians na Ilha do Urubu; Mancuello, Diego e Felipe Vizeu marcaram os gols da partida. Em entrevista pós-jogo, o treinado Reinaldo Rueda comemorou bastante o triunfo rubro-negro no Campeonato Brasileiro.

“Sem dúvidas é um momento difícil pelos últimos resultados, mas a equipe está comprometida. Parabéns ao grupo por isso, pela personalidade em um momento muito difícil. Deus e o futebol premiam os homens de bem. É um grupo que trabalha muito, temos que colocar dentro de campo a união da equipe. Fizemos gols no momento preciso”, disse o comandante.

Um dos lances de maior destaque no confronto foi justamente uma polêmica entre Rhodolfo e Felipe Vizeu, ambos jogadores do Rubro-Negro. Após receber bronca do zagueiro e marcar seu gol na sequência, o camisa 47 chegou a mostrar o dedo do meio para o companheiro. O comandante, no entanto, mostrou não ter se preocupado com o princípio de confusão no gramado.

”Acho que é produto dessa tensão e do momento de adrenalina. Pequeno mal-entendido, é normal. Creio que não me preocupa essa questão dos dois. Está claro isso. A equipe precisa disso, é normal em treinos. A reação de um jovem como Vizeu pela cobrança, isso precisa. O excesso de parceira não cai bem”, completou Rueda.

Ao final da coletiva, o treinador fez questão de reforçar a importância do Brasileiro para o restante do ano rubro-negro. Rueda aproveitou para convocar a torcida para duelo da próxima quinta (23); o Flamengo recebe o Junior Barranquilla pelas semifinais da Sul-Americana.

”O Brasileiro é super importante. A meta que queríamos é muito difícil, estamos ainda com muitas limitações, mas tentando a melhor colocação na tabela. O desejo de buscar a Sul-Americana permanece, a vitória anos fortalece para quinta. Precisamos da torcida no Maracanã. Que façamos um bom jogo e busquemos o melhor resultado”, concluiu.