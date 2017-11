Diego Alves minimiza briga entre companheiros e se rende ao Flamengo: "Me sinto feliz aqui"

(Foto: Bárbara Mendonça/VAVEL Brasil)

O goleiro Diego Alves foi um dos destaques do Flamengo na vitória sobre o Corinthians nesse domingo (19), na Ilha do Urubu. Em partida válida pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro, o arqueiro fez defesas difíceis e conseguiu um clean-sheet diante do artilheiro do campeonato - o atacante Jô, do rival alvinegro.

"Jô foi muito importante pro Corinthians ser campeão. Todos os jogadores do Corinthians foram muito bem durante a temporada, mas o Jô em especial, porque conseguiu chamar a responsabilidade e fazer os gols necessários. Mas hoje eu tinha que frear ele , porque a gente precisava da vitória também", afirmou Diego Alves.

Entretanto, o que mais marcou o clássico das duas maiores torcidas do país foi a briga entre Rhodolfo e Felipe Vizeu, dois jogadores do clube carioca. Durante a confusão, o camisa 1 da Gávea foi um dos primeiros a separar seus companheiros no momento mais acalorado da discussão. Ao passar pela zona mista da Ilha, Diego minimizou o ocorrido e garantiu que é tudo uma situação de jogo.

Diego Alves em ação contra o Fluminense pelo Brasileiro no dia 12/10 (Foto: Alexandre Loureiro/Getty Images)

"Isso é coisa do futebol, acontece, já se conversa dentro do vestiário, já consegue ajeitar e faz parte. O importante é que eles conversaram, estão bem, e a gente conseguiu voltar pro segundo tempo da mesma maneira. Só tentei separar, até mesmo porque alguma coisa a mais poderia resultar em alguma expulsão. Tentar esfriar os ânimos. Foi um momento de alta tensão, que estavam nervosos. (...) Chegaram a um acordo, a gente conversou, está tudo tranquilo. Não tem polêmica", declarou o jogador.

Contratado pelo Flamengo em julho de 2017, Diego Alves fez sua estreia pelo clube justamente contra o Corinthians, ainda no primeiro turno do Brasileiro. Agora, faltando apenas dois jogos para o encerramento geral do torneio, o goleiro assegurou estar feliz no Rubro-Negro e adiou pensamentos sobre 2018.

"Prefiro fazer análise no final da temporada. Ainda faltam jogos importantes. Lógico que foi a primeira vez na minha vida que eu entrei no meio de uma temporada, sem fazer uma pré-temporada. Tive que encarar esses objetivos, sabia também da responsabilidade que eu vinha, até mesmo pelos debates e pelo que se criou. Foi uma coisa nova na minha vida, e me sinto bem. Única coisa que posso falar é que me sinto feliz", analisou o goleiro.

O próximo compromisso do Flamengo é na quinta-feira (23). O Rubro-Negro recebe o Junior Barranquilla no Maracanã; o confronto é válido pelas semifinais da Sul-Americana.