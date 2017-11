STJD irá denunciar Rhodolfo e Felipe Vizeu após confusão na Ilha do Urubu

(Foto: Alexandre Loureiro/Getty Images)

Uma confusão entre Rhodolfo e Felipe Vizeu chamou a atenção no domingo (19) na vitória do Flamengo sobre o Corinthians na Ilha do Urubu. Os jogadores garantiram que a briga ficou no passado, mas ainda podem sofrer as consequências pelo ato.

Na súmula da partida, o árbitro Wagner Reway não citou a briga entre os jogadores do Flamengo. Apesar disso, o procurador-geral do STJD Felipe Bevilacqua garantiu ao UOL Esporte que o órgão irá denunciar Rhodolfo e Vizeu. O pedido formal deve sair ainda nesta semana; com o julgamento, atletas podem perder a reta final do Campeonato Brasileiro.

Rhodolfo: "Você fica nervoso com o gesto, sim. Talvez ele (Vizeu) por ser novo não tenha noção da proporção daquilo" #FlaVAVEL pic.twitter.com/eDZyGqHX0f — Bárbara Mendonça (@barbaramendnca) 19 de novembro de 2017

Ambos os jogadores do Flamengo devem ser enquadrados no artigo 254-A do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, que cita "praticar agressão física durante a partida, prova ou equivalente", com pena prevista de quatro a 12 jogos.

A situação de Vizeu, no entanto, é um pouco mais complicada. O camisa 47 do Rubro-Negro ainda pode ser denunciado pelo gesto obsceno, caracterizando "ofender alguém em sua honra" no artigo 243-F do CBJD. Além da suspensão de um a seis jogos, também está prevista uma multa de R$100 a R$100 mil.