Trauco celebra estreia de Lincoln e promete empenho total pela conquista da Sul-Americana

Nesta segunda-feira (20), o Flamengo retornou a suas atividades cotidianas após superar o Corinthians na Ilha do Urubu. O lateral-esquerdo Trauco assumiu a tradicional entrevista pós-treino e mostrou que já está completamente focado na Sul-Americana.

"A torcida está louca por um título. Nós, como jogadores, somos os primeiros a querer isso. Vamos trabalhar e fazer tudo para que isso aconteça. A partida de ontem foi muito importante para construir a confiança para o jogo dessa quinta-feira", disse o camisa 13.

O peruano ainda falou rapidamente sobre a estreia de Lincoln, seu companheiro de quarto na concentração, no time profissional da Gávea. Segundo Trauco, o camisa 29 do Rubro-Negro estava inquieto e empolgado com sua primeira partida no grupo principal.

"Concentrei com ele. Estava ansioso, feliz por essa partida. Não sabia se iria jogar, mas estava entusiasmado. Entrou, mostrou que tem qualidade e que é um bom garoto", completou o lateral.

O jogador desfalcou o elenco do Flamengo nos confrontos contra Cruzeiro, Palmeiras e Coritiba, mas por um motivo nobre - convocado à seleção do Peru, Trauco participou da histórica classificação do país à Copa do Mundo após 36 anos. Durante a entrevista, o lateral mostrou que guarda as recordações do feito com muito carinho.

"Foi a semana mais bonita da minha vida. Um marco histórico do Peru, que é estar no Mundial após 36 anos. Com o Flamengo, espero poder dar meu melhor para que tudo corra da melhor maneira. Iremos com muita garra para conquistarmos as vitórias", disse Trauco.

O próximo compromisso do Flamengo é na quinta-feira (23). O Rubro-Negro recebe o Junior Barranquilla no Maracanã; o confronto é válido pelas semifinais da Sul-Americana. Os ingressos para a partida já começaram a ser vendidos.

Confira outros trechos da coletiva de Trauco:

Problemas de comunicação entre Rueda e jogadores: "Obviamente algumas palavras (em espanhol) os jogadores não entendem. Mas eu, Cuéllar e outros ajudamos. Não há tanto problema."

Guerrero e sua ausência no Flamengo: "Ele está tranquilo. Me deus os parabéns pela partida (de ontem). O grupo está com ele, confiamos nele. Estamos otimistas que o resultado sairá a seu favor. Ele tem 33 anos e tem sido disciplinado durante toda sua carreira. Essa classificação do Peru também é em homenagem a ele. (...) É um jogador muito importante para o funcionamento da equipe, mas temos que seguir trabalhando. Temos Vizeu, Lincoln, jogadores de muita qualidade, com boas características. Precisamos ter confiança como uma equipe para termos resultados positivos."

Pressão da torcida: "É difícil chegar ao clube e encontrar esse clima hostil. Felizmente temos jogadores de muita experiência, que ajudaram a tranquilizar os mais novos, deram confiança para que eles jogassem soltos e com o objetivo de ganhar."