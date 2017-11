Flamengo faz mudanças na lista da Sul-Americana; Lincoln e Klebinho são inscritos

(Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

Após fazer sua estreia profissional no Flamengo na vitória sobre o Corinthians, o jovem Lincoln acaba de ganhar um novo voto de confiança do clube. Nesta terça-feira (21), o Rubro-Negro apresentou novidades na lista na Sul-Americana, com o nome do atacante entre os inscritos; Klebinho é outra alteração carioca para o torneio continental.

Ambos os jogadores são crias da base rubro-negra. Com apenas 16 anos, Lincoln entra na vaga de Ederson, que está retornando gradualmente ao futebol após tratar de um tumor no testículo. O lateral Klebinho, assume o lugar deixado pelo colombiano Berrío, que sofreu ruptura no joelho e não jogará mais futebol em 2017.

O Flamengo recebe o Junior Barranquilla na próxima quinta-feira, às 21h45 (de Brasília). A partida no Maracanã é válida pela ida das semifinais da Sul-Americana. Os ingressos para o confronto já começaram a ser vendidos.

Confira a lista de inscritos do Flamengo:

Goleiros: Diego Alves, Alex Muralha e Thiago

Zagueiros: Réver, Rhodolo, Juan, Léo Duarte e Rafael Vaz

Laterais: Rodinei, Pará, Renê, Trauco e Klebinho

Meio-campistas: Willian Arão, Rômulo, Everton, Conca, Cuéllar, Éverton Ribeiro, Mancuello, Diego, Márcio Araújo, Gabriel e Geuvânio

Atacantes: Lucas Paquetá, Lincoln, Guerrero, Vinicius Júnior, Felipe Vizeu e Matheus Sávio