Jogo Flamengo x Santos AO VIVO online no Campeonato Brasileiro 2017 (0-0)

Provável escalação do Santos: Vanderlei; Victor Ferraz, Noguera, Luiz Felipe e Jean Mota; Alison, Renato e Vecchio; Copete, Bruno Henrique e Ricardo Oliveira.

Provável escalação do Flamengo: Alex Muralha; Pará, Rever, Juan e Trauco; Cuéllar, Arão, Mancuello, Diego e Éverton Ribeiro; Felipe Vizeu.

No Santos, a dupla de zaga que enfrentará o Flamengo será reserva. Isso porque os titulares David Braz e Lucas Verissímo, estão fora por lesão e suspensão, respectivamente. Além deles, Zeca e Lucas Lima, afastados do time, também não jogam.

Com uma fratura na clavícula, o goleiro Diego Alves será desfalque do time carioca não só nessa partida, mas no resto do ano, já que passou por cirurgia e deverá ficar fora por 8 semanas. Berrío e Everton, também lesionados e Rhodolfo suspenso, são outras ausências confirmadas.

Em algum momento do campeonato, o Santos parecia ser o time que desafiaria o Corinthians na disputa pelo título. Mas com os diversos tropeços em jogos considerados fáceis, o time agora ocupa a 4ª colocação, com 59 pontos, correndo o risco de perder a vaga direta para a Copa Libertadores da América 2018

Atualmente, o Flamengo ocupa a 6ª posição na competição, com 53 pontos que no momento leva a equipe carioca à Pré-Libertadores. Apesar disso, conseguir mais uma vitória dará tranquilidade para seguir em frente inclusive na Copa Sul-Americana.

Em jogo válido pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro 2017, Flamengo e Santos se enfrentam nesse domingo (26), às 19h (horário de Brasília), na Ilha do Urubu, no Rio de Janeiro.