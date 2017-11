Briga pelo G-4: Flamengo recebe Santos em confronto direto na Ilha do Urubu

INCIDENCIAS: JOGO VÁLIDO PELA 37ª RODADA DO CAMPEONATO BRASILEIRO 2017, A SER DISPUTADO NA ILHA DO URUBU, NO RIO DE JANEIRO.

Neste domingo (26), o Flamengo recebe o Santos na penúltima rodada do Campeonato Brasileiro. A partida, que acontecerá na Ilha do Urubu, às 19h, terá teor de decisão para ambas as equipes. Para o Rubro-Negro, a vitória o aproximará da vaga direta na Libertadores. Já seu adversário, o Peixe, quer se manter no G-4 e garantir a classificação ao torneio continental.

No primeiro semestre, as equipes fizeram uma série de três jogos - dois pelas quartas de final da Copa do Brasil (com classificação rubro-negra no agregado) e uma vitória do Santos no Brasileiro. No primeiro turno, o Peixe venceu por 3 a 2 com gols de Ricardo Oliveira, Alison e Bruno Henrique; o Flamengo descontou com Éverton Ribeiro e Vizeu.

Caso vença, o Flamengo irá a 56 pontos e encostará no Cruzeiro, quinto colocado com o mesmo número de pontos, e garantirá pelo menos a 'pré-Libertadores'. Já o Santos pode ultrapassar Palmeiras e Grêmio se vencer, chegando à segunda colocação com 62 pontos.

O Flamengo venceu o Junior Barranquilla por 2 a 1 no meio da semana pela Copa Sul-Americana e cumpriu seu dever como mandante. O que não estava nos planos da diretoria e da torcida, no entanto, era a lesão de Diego Alves. O goleiro se chocou com González aos 19 do segundo tempo e, após fraturar a clavícula, não jogará mais em 2017.

"Diego Alves sofreu um trauma, realizou os exames que confirmaram nossa suspeita de fratura no ombro direito. O tratamento é cirúrgico. Ele será operado amanhã (sábado, 25) no hospital Samaritano, aqui na Barra. O tempo de retorno esperado é de cerca de oito semanas para essa cirurgia. Temos a expectativa de que no ano que vem esteja apto para retomar as atividades dele", disse Tannure, médico do Flamengo.

(Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

Com a lesão de Diego Alves confirmada, Muralha será o titular na partida contra o Santos. Outro 'desfalque' deve ser o veterano Juan, que pode ser poupado para o jogo da volta contra o Junior Barranquilla, na Colombia; Rafael Vaz seria a única opção no elenco já que Rhodolfo está suspenso.

No meio, Mancuello e Éverton Ribeiro - ambos titulares na partida no Maracanã - também podem ser poupados devido as lesões de Berrío e Éverton; Os jovens Lucas Paquetá e Vinicius Junior seriam os mais cotados para a vaga. No ataque, Vizeu continuará como titular, tendo como sombra o jovem Lincoln.

Desfalques: Diego Alves, Thiago, Ederson, Everton e Berrío (lesionados); Rhodolfo (suspenso) Guerrero (suspenso pela Fifa).

Semana de treinamento: sem jogar no meio de semana, Santos encara Flamengo com algumas novidades

Com um semana de treinamento, o Santos chega para o confronto embalado pela vitória contra o Grêmio - rival direto no Brasileiro. Com a vitória por 1 a 0, a manutenção no G-4 ficou um pouco mais fácil, mas nada que não possa melhorar. Para a partida contra o Flamengo, o foco é a vitória e a consolidação da vaga.

Uma das novidades de Elano para a partida contra o Flamengo é o atacante Copete, que voltou a atuar bem pelo Santos e retornou a equipe titular após um jejum de quase quatro meses sem marcar. Outra novidade na equipe, é a presença dos zagueiro reservas: Fabían Noguera e Luiz Felipe.

(Foto: Ivan Storti / Santos FC)

Sem poder contar com Lucas Veríssimo que está suspenso, David Braz e Gustavo Henrique - ambos machucados - Elano relacionou Matheus Guedes, zagueiro da base do Peixe para a reserva. No meio, Vecchio assume a vaga deixada por Lucas Lima após o afastamento do meia - que tem caminho livre para assinar com outro clube.

"Jogam o Noguera e o Vecchio. Além disso, Matheus Guedes (zagueiro do sub-20) está indo para o banco. Gustavo Henrique e Braz estão machucados. Temos três zagueiros à disposição. Vamos ao Rio de Janeiro muito preparados para que a gente possa fazer uma boa partida", disse o técnico Elano.

Desfalques: Lucas Veríssimo (suspenso), David Braz (lesionado), Lucas Lima (afastado), Zeca (litígio com o Santos), Gustavo Henrique (cirurgia no joelho), Léo Cittadini (cirurgia no ombro), Vitor Bueno (ruptura de ligamentos do joelho) e Nilmar (licença médica).