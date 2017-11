Rueda prega mistério em escolha de goleiro para Sul-Americana após falhas de Muralha: "Não posso assegurar nada"

Google Plus

(Foto: Mauro Pimentel / Getty Images)

Flamengo e Santos se enfrentaram na noite deste domingo (26), na Ilha do Urubu e os visitantes se deram melhor, garantindo os três pontos e a vaga direta na fase de grupos da próxima Libertadores. Lucas Paquetá abriu o placar logo no começo da partida para o rubro-negro, mas após falhas individuais de Alex Muralha, o Santos virou com gols de Bruno Henrique e Arthur Gomes.

Em entrevista coletiva concedida depois do término da partida, o técnico do Flamengo Reinaldo Rueda falou sobre a sua análise da partida e consequência de um revés antes de um dos jogos mais importantes do ano rubro-negro.

''É um momento difícil. Perdemos um jogo importante. Saber que hoje era vital somar pela posição na tabela e os rivais que temos perto. Cometemos erros que custaram o placar e uma derrota difícil. Creio que é assumir responsabilidades e saber que temos 72 horas para reagir. Tem que manter o equilíbrio e saber que erramos, recompor o caminho'', analisou Rueda.

Alex Muralha negativamente foi o destaque da partida. Falhando nos dois gols do adversário, em um deles o arqueiro tentou driblar e perdeu a bola para Ricardo Oliveira que tocou para Bruno Henrique empatar a partida, o goleiro não teve sossego após o lance sendo alvo de muitas vaias, xingamentos e criticas nas redes sociais. Sem poder contar com Diego Alves na final da Sul-Americana, por conta de uma fratura na clavícula, Alex seria a primeira opção para substituí-lo, mas Rueda não assegurou isso.

+ Médico do Fla confirma cirurgia de Diego Alves; goleiro ficará afastado por ao menos dois meses

(Foto: Juan Mabromata / Getty Images)

O futebol é assim, é imprevisível, não posso assegurar nada, preciso trabalhar nos dias que teremos e quarta-feira tomar a decisão. Agora é esperar, avaliar, falar com o jogador, com todo o grupo e tomar uma decisão. Temos que pensar bem nos próximos três dias e tomar a melhor decisão para todo", disse Rueda.

Flamengo foi superior ao Santos durante os 90 minutos. Os paulistas só conseguiram finalizar ao gol do rival em três momentos em toda a partida. Agora os jogadores e toda comissão técnica terão uma semana conturbada, mas Rueda aponta uma solução para que o time chegue bem psicologicamente contra o Junior Barranquilla.

"Creio que agora tem que ter controle e equilíbrio; Infelizmente perdemos o Diego (Alves), que levou um gol em momento crucial. Sabemos dos momentos que teve. Temos que fazer uma avaliação ao fim do torneio. É um jogador nosso, temos que apoiar, respaldar. Fazer um trabalho com ele. Não é fácil explicar essa situação", contou o colombiano.

Outros trechos da entrevista de Reinaldo Rueda

Responsabilidades: "Temos que assumir as responsabilidades, todos temos um percentual de responsabilidade. Devemos recompor a equipe para quinta-feira."