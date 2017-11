Protestos da torcida do Flamengo marcam pós-jogo na Ilha do Urubu; confira vídeos

Google Plus

(Foto: Bárbara Mendonça/ VAVEL Brasil)

O que poderia ser uma festa, terminou como um caldeirão prestes a explodir. A noite na Ilha do Urubu começou com muito apoio dos mais de 15 mil torcedores presentes antes da partida contra o Santos, que poderia garantir uma vaga pelo menos na pré-Libertadores.

Jogadores do Flamengo chegam ao gramado para aquecimento. Muralha foi muito aplaudido pela torcida na Ilha do Urubu #FlaVAVEL pic.twitter.com/YGMBd9cxYu — Bárbara Mendonça (@barbaramendnca) 26 de novembro de 2017

Após o gol de Lucas Paquetá, aos 7 minutos, a torcida se animou ainda mais no estádio. Porém, uma falha de Alex Muralha aos 10, fez com que Ricardo Oliveira rolasse para Bruno Henrique empatar, e todo o apoio ao goleiro foi por água abaixo, com a torcida vaiando e criticando-o muito.

Mesmo bem melhor na partida, o Flamengo parou em Vanderlei e viu o Santos virar a partida, em mais uma falha de Muralha, com gol de Arthur Gomes.

A segurança teve que ser reforçada após inúmeros protestos contra a diretoria. Muitas ofensas foram direcionadas a Eduardo Bandeira de Mello, presidente do clube, e Rodrigo Caetano. Dentre os gritos entoados, está o de "Bandeira, não somos empresa" (vídeo abaixo).

A própria imprensa teve dificuldade para deixar as cabines. Um torcedor do Flamengo, que alegou ter "confundido profissional com a diretoria", chegou a tentar partir para cima de um setorista.

Do grupo de jogadores rubro-negros, Alex Muralha e Rafael Vaz foram os principais alvos de críticas. Pouco antes de descer para o vestiário, o goleiro se ajoelhou debaixo da trave e rezou; na sequência, foi muito insultado pela torcida no setor Oeste da Ilha.

Fim de papo na Ilha do Urubu. Muralha é muito ofendido pelos torcedores do Flamengo. Clima tenso #FlaVAVEL pic.twitter.com/g5Fd2JDNKR — Bárbara Mendonça (@barbaramendnca) 26 de novembro de 2017

O Flamengo tem confronto decisivo nesta quinta-feira (30). O Rubro-Negro viaja à Colômbia na terça para encarar o Junior Barranquilla pela semifinal da Sul-Americana; Rueda não garantiu quem será o goleiro titular da equipe.