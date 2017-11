Rumo à Colômbia: confira lista de relacionados do Flamengo para semifinal da Sul-Americana

(Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

Na tarde desta terça-feira (28), o Flamengo embarcou rumo à Colômbia para a semifinal da Sul-Americana. Na quinta (30), o Rubro-Negro encara o Junior Barranquilla visando um vaga na semifinal do torneio continental.

A principal especulação no elenco carioca é sobre quem vai assumir o gol. Após derrota para o Santos, o treinador Reinaldo Rueda não garantiu a titularidade de Alex Muralha para o confronto internacional - o que pode indicar uma chance ao goleiro César, visto que Diego Alves está lesionado.

Conforme divulgado pela assessoria do clube, Rafael Vaz sentiu dores e ficará no CT Ninho do Urubu para tratamento. Everton, por sua vez, não se recuperou de pequena lesão na posterior esquerda e também está fora do duelo na Sul-Americana.

O voo do Flamengo está previsto para as 15h desta terça-feira, com chegada prevista às 23h35 (horário de Brasília). Amanhã (29), o Rubro-Negro realiza seu último treinamento no estádio Metropolitano, palco do confronto decisivo.

+ Cuéllar garante pressão máxima na Colômbia, mas adota cautela: "Temos que fazer jogo inteligente"

Lista completa de relacionados do Flamengo:

Goleiros: Alex Muralha, César e Thiago;



Laterais: Pará, Rodinei, Renê, Trauco e Klebinho;



Zagueiros: Juan, Réver, Léo Duarte e Rhodolfo;



Meio-campistas: Cuéllar, Arão, Márcio Araújo, Rômulo, Gabriel, Mancuello, Diego, Éverton Ribeiro e Paquetá;



Atacantes: Vizeu, Lincoln, Geuvânio e Vinicius Junior.