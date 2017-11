STJD remarca julgamento de Rhodolfo e Felipe Vizeu por briga na Ilha do Urubu

(Gilvan de Souza/ Flamengo)

A polêmica briga entre Rhodolfo e Felipe Vizeu ainda renderá mais assunto antes do fim do Campeonato Brasileiro. Após adiar o julgamento previsto para esta quarta-feira (29), o STJD remarcou para a sessão que julgará os dois atletas por confusão no gramado para sexta-feira (1º).

Ambos os jogadores estão reunidos com a equipe carioca para a semifinal da Sul-Americana; por isso, nem Rhodolfo nem Vizeu poderiam estar presentes no julgamento. O auditor Jurandir Ramos foi quem deferiu o pedido da defesa do Flamengo para adiar a sessão.

O departamento jurídico do Rubro-Negro ainda tenta adiar a sessão para depois da última rodada do Brasileiro. Caso não seja possível, o clube poderá entrar com pedido de efeito suspensivo logo depois do julgamento, em caso de punição aos jogadores.

Elenco do Flamengo está na Colômbia para semifinal da Sul-Americana (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

Rhodolfo foi enquadrado pela procuradoria do tribunal no artigo 254-A (praticar agressão física durante a partida), com pena prevista de quatro a 12 partidas de suspensão. Além disso, o zagueiro também foi denunciado no artigo 243-C (ameaçar o adversário), que tem pena prevista de 30 a 120 dias de suspensão e multa que pode variar entre R$ 100,00 a R$ 100.000,00.

Já Vizeu também foi denunciado no artigo 254-A. Além desse, o atacante foi enquadrado no artigo 243-F (ofender alguém em sua honra, por fato relacionado diretamente ao desporto). A pena prevista engloba multa de R$ 100,00 a R$ 100.000,00, além da suspensão de uma a seis partidas.

A punição, caso aconteça, já será válida para a partida contra o Vitória no próximo domingo. Se for superior a uma partida, a pena valerá para qualquer competição nacional comandada pela CBF.