Jogo Junior Barranquilla x Flamengo ao vivo online na Copa Sul-Americana

O estádio Metropolitano Roberto Meléndez é o palco do jogo Junior Barranquilla x Flamengo. O estádio tem capacidade para 46 mil torcedores e promete receber bom público.

No Flamengo, Rueda fez mistério sobre quem será o goleiro titular. A tendência é que César seja o escolhido. Com isso, o Rubro-Negro deve ir a campo com: César (Muralha), Pará, Juan, Réver e Trauco; Cuéllar, Willian Arão, Diego, Éverton Ribeiro e Mancuello; Felipe Vizeu.

Sobre o time que vai campo, o técnico Comesaña não fez mistério. A base será a mesma do jogo de ida, com: Sebastián Viera, David Murillo, Rafael Pérez, Jorge Arias e Germán Gutiérrez; Henry Matías Mier, Leonardo Pico, Víctor Cantillo e Yony González; Yimmi Chará e Teófilo Gutíerrez.

No lado do Junior Barranquilla, o lateral-esquerdo Gutiérrez pediu atenção a equipe: ‘’Você deve fazer um jogo sério e ser muito atento aos contra-ataques porque o Flamengo tem um time muito rápido’’, disse o jogador, que também comentou sobre a má fase de Muralha: ‘’Percebemos que seu goleiro titular se machucou e a desconfiança aumentou, mas ele pode ser o destaque. O futebol é muito relativo. ’’

Muralha ou César? O técnico Rueda despistou: ‘’Creio que o caso do Muralha é um caso isolado de uma decisão errada em um momento preciso do jogo, mas são goleiros que trabalham muito bem. Tanto a tática individual quanto a tática da equipe. São jogadores que trabalham muito bem e têm excelentes condições. Sabemos o momento que cada um vive. Não é fácil, porque estávamos com o Diego Alves. Com continuidade. Hoje, nenhum goleiro tem essa quantidade de jogos (que o Diego Alves).’’

Se a chegada foi tranquila para Cuéllar, o mesmo não se pôde dizer em relação a Muralha. Em má fase, o goleiro precisou ser escoltado pela polícia, a fim de conter a insatisfação do torcedor presente no aeroporto. ''Eu sei da grande pessoa que é o Alex (Muralha), um grande profissional, grande goleiro, não à toa foi para a Seleção Brasileira. Estamos com eles, vamos apoiar, tentar fazer trazer mundo junto, fazer com que a pressão não faça diferença. Temos de procurar o resultado'', concluiu Cuellar.

O Flamengo desembarcou em Barranquilla na madrugada desta quarta-feira. O volante Cuéllar, que é colombiano, falou sobre expectativa do rubro-negro para a decisão: ''Já tenho falado para eles, o preparador físico, o professor (Reinaldo Rueda), eles também jogaram muitas vezes aqui contra o Júnior. A gente tem que fazer um jogo inteligente porque vai estar muito quente, mas a gente tem que procurar o resultado independente do ambiente. O estádio vai estar lotado, mas se a gente quer classificar para a decisão, temos de jogar'', avisou.

Por outro lado, o Junior Barranquilla conseguiu um bom resultado às vésperas da decisão. Mesmo poupando a maioria dos titulares, a equipe empatou sem gols com o América de Cali, fora de casa, pelo confronto de ida das quartas de final do Campeonato Colombiano.

Ainda lutando por um título na temporada, o Flamengo entrará pressionado para o confronto desta quinta-feira. A derrota para o Santos por 2 a 1, pelo Brasileiro, deixou o torcedor apreensivo, principalmente por conta do goleiro Muralha, que vem falhando frequentemente. Ele precisou ser escoltado pela polícia após o desembarque do time a Colômbia.

Para o torcedor mais supersticioso, o Flamengo jamais perdeu para o Junior Barranquilla. Pela Libertadores de 1984, foram dois confrontos e duas vitórias: uma por 2 a 1 e a outra por 5 a 2. Neste ano, outro triunfo, desta vez, pela Sul-Americana.

Junior Barranquilla ou Flamengo enfrentarão o Independiente (ARG), na grande final da Copa Sul-Americana. O time argentino, que perdeu o jogo de ida por 1 a 0, conseguiu reverter o resultado em casa despachou o Libertad por 3 a 1.

Na partida de ida, disputada no Maracanã, o Flamengo derrotou o Junior Barranquilla por 2 a 1, de virada. Felipe Vizeu e Juan marcaram para o Rubro-Negro, enquanto Téo Gutierrez anotou para o time colombiano. Agora, o Fla joga por um empate para ir a grande final.

