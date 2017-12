Vizeu comemora classificação para a final: "A gente sabe que foi merecido"

Foto: Luiz Acosta/AFP/Getty Images

O Flamengo conquistou a classificação para a final da Sul-Americana. A equipe rubro-negra derrotou o Junior Barranquilla por 2 a 0, nesta quinta-feira (30) e contou com uma noite iluminada do atacante Felipe Vizeu, que marcou os dois gols da partida. O time carioca encarou o estádio lotado, suportou a pressão do adversário e decidiu a peleja em um belo gol de Vizeu, e liquidou com o próprio Vizeu em um lance de oportunismo.

O centroavante do Flamengo comentou após o jogo, o quanto o grupo mereceu a classificação. "Glória a Deus. A gente sabe que foi merecido. A gente vem trabalhando muito, não podia ser diferente. A gente tinha que sair com a classificação. Falei, lá atrás, que a gente tinha que ter humildade", disse o atacante.

Felipe falou sobre a dificuldade da partida e das oportunidades que a equipe teve durante o jogo. "Sabíamos da dificuldade do jogo, da pedreira que seria aqui, e graças a Deus as oportunidades que tivemos, nós pudemos matar o jogo", declarou o centroavante.

O centroavante após a partida, esbanjou alegria, com o momento que esta vivendo no futebol, ele tem apenas, 20 anos. "Motivo de muita felicidade, continuar nessa pegada, sabemos da humildade, da importância de estar fazendo gols. Com 20 anos, não tenho palavras para descrever o momento que estou vivendo, é só agradecer a Deus e o grupo que vem me dando muita força".

Com os dois gols anotados, Vizeu entrou na disputa pela artilharia da competição, o atacante soma cinco gols na Sul-Americana.

Vizeu vive um momento brilhante, foi dele o gol que reascendeu o time na partida contra o Fluminense pelas quartas-de-final da Sul-Americana. Ele marcou o gol da vitória, na primeira partida da semifinal no Maracana. E nesta noite (30/11) foi determinante para o Flamengo obter o trinunfo.

Mas durante a temporada, o atacante viveu momentos difíceis e contou com a ajuda de familiares e amigos para se reerguer. Foi especulado que seria emprestado a Ponte Preta e, muitas das vezes foi terceira opção de ataque, pois disputava posição com Guerrero e Leandro Damião. Entretanto aconteceu que Guerrero foi julgado e suspenso por doping, e Leandro Damião deixou o Fla para ajudar o Internacional a retornar para a Serie A. Abrindo espaço para Felipe Vizeu ter uma sequencia de jogos e balancar as redes.

Dono do bordão "Vizeu Ta Aí", o centroavante jogo após jogo vem demonstrando que pode substituir a ausência de Guerrero.