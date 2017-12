Flamengo envia pedido e STJD acata efeito suspensivo para Vizeu; Rhodolfo segue fora

(Foto: Luiz Acosta/AFP via Getty Images)

Após Rhodolfo e Felipe Vizeu serem suspensos por briga no gramado diante do Corinthians, o Flamengo entrou com pedido de efeito suspensivo no Supremo Tribunal de Justiça Desportiva. A ideia do Rubro-Negro era poder contar com os jogadores para jogo contra o Vitória neste domingo (3).

O STJD emitiu comunicado neste sábado (2) com a decisão do órgão - o atacante está livre para o confronto do Campeonato Brasileiro; o zagueiro, por outro lado, deve cumprir ao menos dois jogos da pena para que o efeito suspensivo seja concedido.

Vale lembrar que Réver está suspenso após levar o terceiro cartão amarelo na última rodada do torneio. Com os desfalques, Reinaldo Rueda deve optar por Rafael Vaz na zaga rubro-negra; Juan ainda pode ser substituído por Léo Duarte.

