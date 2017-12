Garantido em 2018, Flamengo vai à Libertadores em dois anos consecutivos pela terceira vez

Elenco do Flamengo comemora vaga na Libertadores após triunfo sobre o Vitória (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

Chegou ao fim mais uma edição do Campeonato Brasileiro! Após triunfar sobre o Vitória neste domingo (3), o Flamengo encerrou sua participação no torneio nacional na sexta colocação, com 56 pontos. Com o resultado, o Rubro-Negro foi o último clube da tabela a garantir acesso direto à fase de grupos da Libertadores, principal torneio das Américas.

Uma das principais críticas da torcida quando se trata da competição é justamente a oscilação na presença rubro-negra. Alguns ainda dizem que "para aprender a ganhar a Libertadores, você tem que jogar a Libertadores" - e com a campanha continental em 2017 e a vaga para 2018, o Flamengo irá participar do torneio em dois anos consecutivos pela terceira vez na história (1981/82, 2007/08 e agora 2017/18).

A melhor sequência do clube na disputa é logo em suas primeiras participações. Estreante na Libertadores em 1981 - ano em que conquistou seu único título do torneio -, o Flamengo também marcou presença nos três anos seguintes (1982, 1983 e 1984). Confira um retrospecto das 14 participações rubro-negras abaixo.

Até onde foi o Flamengo na Libertadores?

1981 - chegou à final, campeão em cima do Cobreloa

1982 - chegou às semifinais (eliminado em segundo lugar no grupo com Peñarol e River Plate)

1983 - eliminado na fase de grupos

1984 - chegou às semifinais (eliminado em segundo lugar no grupo com Grêmio e Universidad de Los Andes)

1991 - chegou às quartas de final, foi eliminado pelo Boca Juniors

1993 - chegou às quartas de final, foi eliminado pelo São Paulo

2002 - eliminado na fase de grupos

2007 - chegou às oitavas de final, foi eliminado pelo Defensor Sporting

2008 - chegou às oitavas de final, foi eliminado pelo América do México

2010 - chegou às quartas de final, foi eliminado pelo Universidad de Chile

2012 - eliminado na fase de grupos

2014 - eliminado na fase de grupos

2017 - eliminado na fase de grupos