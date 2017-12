Fifa amplia suspensão de Guerrero; resultado do julgamento deve sair nos próximos dias

Guerrero pode pegar até quatro anos de suspensão se for condenado (Foto:AFP)

A Fifa ampliou por mais dez dias a suspensão provisória de Paolo Guerrero, que expiraria nesta terça-feira. O sentença do julgamento do jogador após um resultado analítico adverso no antidoping deve sair até o final desta semana. Dessa forma, a entidade máxima do futebol ganhará um pouco mais de tempo para analisar as provas apresentadas pela defesa do atacante do Flamengo e do Peru, que tenta manter o otimismo para um desfecho favorável.

Em caso de absolvição ou advertência, Guerrero até poderia jogar o segundo jogo da final da Copa Sul-Americana, que será realizado na próxima quarta-feira (13), no Maracanã. No entanto, para o presidente do Tribunal de Justiça Desportiva Antidopagem, Luciano Hostins essa possibilidade é quase nula.

Após a partida do Peru contra a Argentina, dia 5 de outubro, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo da Rússia, Guerrero testou positivo para benzoilecgonina, um metabólito da cocaína. De acordo com os advogados do atacante, um teste capilar teria provado que ele não é usuário de cocaína e que ele teria ingerido um chá antigripal contaminado por folhas de coca.

Porém, mesmo que a tese seja aceita, existe a possibilidade de suspensão. A pena, no entanto, pode ser mais branda e permitir, por exemplo, que o camisa 9 rubro-negro volte a tempo de disputar o Mundial de 2018 com a seleção peruana.

O julgamento de Guerrero aconteceu na última quinta-feira (29), na sede da Fifa, em Zurique, na Suíça. O jogador pode pegar até quatro anos de suspensão se for condenado.