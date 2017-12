Em Avellaneda, Independiente e Flamengo iniciam disputa por título da Sul-Americana

(Foto: Rodrigo Rodrigues/Editoria de Arte)

Às 21h45 desta quarta-feira (6), começa a grande disputa na final da Sul-Americana. Independiente e Flamengo fazem o primeiro duelo na decisão no estádio Libertadores de América em Avellaneda - a volta será na próxima quarta (13), no Maracanã. As equipes voltam a se enfrentar em confronto decisivo após a Supercopa da Libertadores de 1995; na ocasião, vitória dos argentinos.

Dentre todos os comandados de Ariel Horan, Ezequiel Barco é a principal arma do Independiente na disputa pela Copa. La Joya tem apenas 18 anos e se firmou como titular absoluto com a chegada do atual treinador; o jogador vem se destacando por suas atuações e inspira confiança absoluta dentro dos gramados com a camisa do Rojo.

Às vésperas do confronto, o treinador Reinaldo Rueda não garantiu o retorno de Everton à equipe do Flamengo e fez mistério sobre qual será a dupla titular na zaga. O comandante ainda falou brevemente sobre a possibilidade de conquistar uma glória continental diante de um dos clubes tradicionais da Argentina.

De olho no craque: Ezequiel Barco é a principal arma do Independiente

Cria da base do Independiente, jovem e cheio de talento. O que falta para Ezequiel Barco? O jogador, de apenas 18 anos, é o principal craque da equipe argentina nessa final de Sul-Americana. Revelado pelas categorias de base do clube, o camisa 27 foi promovido ao grupo profissional em 2016, ainda sob os comandos de Gabriel Milito.

(Foto: MB Media via Getty Images)

Mesmo colecionando algumas atuações entre os titulares no ano passado, foi com o treinador Ariel Horan que Barco viu seu panorama mudar no Independiente. A confiança do atual comandante elevou de forma impressionante o nível do jogador, que agora é figura garantida entre os 11 principais atletas da equipe.

Vale destacar a velocidade de Barco e sua enorme qualidade quando se trata de dribles curtos. O jogador é referência no Independiente e geralmente atua pelo lado esquerdo do campo, abrindo espaço para a criação de jogadas, com ótimas mobilidade e versatilidade.

Rueda não garante retorno de Everton e mantém mistérios sobre zaga

Em entrevista às vésperas do confronto, o treinador Reinaldo Rueda disse que não poderia garantir o retorno de Everton ao grupo do Flamengo. O colombiano assegurou que definiria a escalação após treinos e aproveitou para dar destaque a Lucas Paquetá, que tem substituído o camisa 22; sobre a zaga rubro-negra, Rueda manteve o mistério.

"Penso que será muito positivo para o Flamengo a volta de Everton Cardoso. E é gratificante o sucesso de Paquetá, por seu comportamento. É uma decisão para trabalhar hoje e amanhã tomar a melhor decisão. (...) Hoje recuperamos Juan, Réver e Rhodolfo, que atuou muito bem em Barranquilla. Precisamos de experiência forte. Qualquer dupla é garantia para nós nesse jogo", afirmou.

(Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

Rueda ainda falou sobre o peso de uma possível conquista da Sul-Americana. Em poucos meses de trabalho no Flamengo, esta já é a segunda final do treinador, que marcou presença em três das últimas quatro decisões da América. A última vez que o Flamengo tinha disputado um título continental foi em 2001, quando foi vice da Mercosul para o San Lorenzo.

"Por tudo que significa a cobrança da torcida do Flamengo, é uma oportunidade de poder aspirar uma Copa que se torna mais importante na América do Sul, ainda mais contra o Independiente, que é um time histórico da Argentina. Pode ser um motivo para fortalecer um projeto que está em caminho, um projeto que Flamengo deve seguir, independentemente de seguirmos ou não no comando", completou.

Ingressos já estão esgotados para o jogo de volta no Maracanã

A bola ainda nem rolou em Avellaneda, mas a torcida do Flamengo mostrou que já está pensando na volta. A grande decisão da Sul-Americana se define no Maracanã, na próxima quarta (13) - e após apenas três dias de vendas, os ingressos já estão completamente esgotados.

(Foto: Buda Mendes via Getty Images)

O panorama no estádio será o mesmo que na final da Copa do Brasil: absolutamente todos os rubro-negros que estarão presentes no estádio são adeptos do programa de sócio-torcedor do clube (à exceção de gratuidades). A venda de ingressos para o público geral começaria apenas no sábado (9), mas todos as entradas foram vendidas para os STs dos planos mais elevados. Garantia de casa cheia em busca do título!