Jogo Independiente x Flamengo AO VIVO pela final da Sul-Americana (0-0)

As equipes voltam a se enfrentar em confronto decisivo após a Supercopa da Libertadores de 1995; na ocasião, vitória dos argentinos.

Cria da base do Independiente, jovem e cheio de talento. O que falta para Ezequiel Barco? O jogador, de apenas 18 anos, é o principal craque da equipe argentina nessa final de Sul-Americana. Revelado pelas categorias de base do clube, o camisa 27 foi promovido ao grupo profissional em 2016, ainda sob os comandos de Gabriel Milito.

Mesmo colecionando algumas atuações entre os titulares no ano passado, foi com o treinador Ariel Horan que Barco viu seu panorama mudar no Independiente. A confiança do atual comandante elevou de forma impressionante o nível do jogador, que agora é figura garantida entre os 11 principais atletas da equipe.

Vale destacar a velocidade de Barco e sua enorme qualidade quando se trata de dribles curtos. O jogador é referência no Independiente e geralmente atua pelo lado esquerdo do campo, abrindo espaço para a criação de jogadas, com ótimas mobilidade e versatilidade.

Em entrevista às vésperas do confronto, o treinador Reinaldo Rueda disse que não poderia garantir o retorno de Everton ao grupo do Flamengo. O colombiano assegurou que definiria a escalação após treinos e aproveitou para dar destaque a Lucas Paquetá, que tem substituído o camisa 22; sobre a zaga rubro-negra, Rueda manteve o mistério.

"Penso que será muito positivo para o Flamengo a volta de Everton Cardoso. E é gratificante o sucesso de Paquetá, por seu comportamento. É uma decisão para trabalhar hoje e amanhã tomar a melhor decisão. (...) Hoje recuperamos Juan, Réver e Rhodolfo, que atuou muito bem em Barranquilla. Precisamos de experiência forte. Qualquer dupla é garantia para nós nesse jogo", afirmou Rueda.

Rueda ainda falou sobre o peso de uma possível conquista da Sul-Americana. Em poucos meses de trabalho no Flamengo, esta já é a segunda final do treinador, que marcou presença em três das últimas quatro decisões da América. A última vez que o Flamengo tinha disputado um título continental foi em 2001, quando foi vice da Mercosul para o San Lorenzo.

"Por tudo que significa a cobrança da torcida do Flamengo, é uma oportunidade de poder aspirar uma Copa que se torna mais importante na América do Sul, ainda mais contra o Independiente, que é um time histórico da Argentina. Pode ser um motivo para fortalecer um projeto que está em caminho, um projeto que Flamengo deve seguir, independentemente de seguirmos ou não no comando", completou.

A bola ainda nem rolou em Avellaneda, mas a torcida do Flamengo mostrou que já está pensando na volta. A grande decisão da Sul-Americana se define no Maracanã, na próxima quarta (13) - e após apenas três dias de vendas, os ingressos já estão completamente esgotados.

O panorama no estádio será o mesmo que na final da Copa do Brasil: absolutamente todos os rubro-negros que estarão presentes no estádio são adeptos do programa de sócio-torcedor do clube (à exceção de gratuidades). A venda de ingressos para o público geral começaria apenas no sábado (9), mas todos as entradas foram vendidas para os STs dos planos mais elevados. Garantia de casa cheia em busca do título!