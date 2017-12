Vizeu admite gosto amargo após derrota de virada, mas acredita em final feliz no Maracanã

(Foto: LatinContent WO/Marcelo Endelli/Getty Images)

O Flamengo foi derrotado pelo Independiente nesta quarta-feira (6) em Avellaneda. Após sair na frente, o time rubro-negro sofreu com as investidas da equipe argentina, que virou a partida com dois belos gols. Após a partida, o atacante Felipe Vizeu falou sobre o gosto amargo do resultado e citou a semana 'tranquila'.

"Tentamos fazer nosso melhor. Fica um gosto amargo porque saímos com um gol e sofremos a virada. É ruim para gente, mas sabemos que podemos levar esse jogo para o Maracanã e dar nossa vida lá. Vai ter uns dias de descanso, precisamos nos recuperar ao máximo para que nesse jogo de quarta-feira a gente dê a vida, deixe tudo lá dentro e saia com o dever cumprido", comentou o jogador.

+ Rueda crê em 'mística' do Maracanã para reverter placar adverso: "Tem algo especial"

Com ingressos esgotados para a decisão no Maracanã, o Flamengo precisa reverter o placar negativo da partida de ida. Para vencer no tempo normal, o Rubro-Negro precisará de dois gols, algo que não acontece no Maracanã há sete meses. Durante a entrevista, Vizeu falou da importância do mando de campo para a reversão do resultado.

"A gente sabe da qualidade da nossa equipe e foi o que eu falei, é o último jogo. Temos que ir para cima, dentro da nossa casa, com o apoio da nossa torcida, como hoje teve aqui", disse o atacante.