Éverton Ribeiro prega paciência em primeira final pelo Flamengo: "Não podemos cair na pilha"

Camisa 7 quer foco total durante final no Maracanã | Foto: Gilvan de Souza/Flamengo

O Flamengo está a dois dias de, enfim, conquistar o inédito título da Copa Sul-Americana. No entanto, a tarefa não é fácil. Nesta quarta-feira (13), às 21h45, o rubro-negro carioca contará com mais de 60 mil presentes no Maracanã para o jogo de volta diante do Independiente (ARG), precisando reverter o placar de 2 a 1 conquistado pelos hermanos em Avellaneda.

Qualquer vitória por dois ou mais gols garante o título ao time de Reinaldo Rueda​; triunfo por um gol de diferença leva a final para a prorrogação e, caso o empate persista, a decisão será nos pênaltis.

No Ninho do Urubu, o discurso é de otimismo. Pelo menos é isso que diz Éverton Ribeiro, que atendeu à imprensa após treinamento no CT nesta segunda-feira (11). "Otimismo muito grande. Até porque fomos superiores em uma parte do jogo, fora de casa. Agora jogamos em casa, junto com a nossa torcida. Final não tem bola perdida, não tem cansaço. Vamos com tudo para poder reverter esse quadro", disse o camisa 7.

Ciente da necessidade de reverter o placar diante de um adversário que preza pela posse da bola, o ponta prega atenção total durante os 90 minutos - ou 120, caso a decisão chegue à prorrogação.

"A gente já sabe que eles vão tentar segurar o jogo, não podemos cair na pilha. Vamos pressionar e fazer nosso jogo. Não podemos dar espaço porque é uma equipe que tem qualidade no contra-ataque", completou.

Contratado no meio da temporada, Éverton Ribeiro não pode defender o Flamengo na Copa do Brasil. Em sua primeira final com a camisa rubro-negra, quer fazer história e marcar seu nome na história.

"Esse ano era um objetivo meu quando cheguei. Todos tinham expectativa de conseguir títulos, chegar nas finais. Agora, o mais importante e sentir o clima, reverter esse quadro e levantar essa taça para o Flamengo (...) Sabia que era um desafio jogar no Flamengo. Espero dar meu máximo e sair com a vitória", finalizou.

Éverton Ribeiro quer coroar primeira temporada no Flamengo com título da Sul-Americana | Foto: Gilvan de Souza/Flamengo

Confira outros trechos da coletiva de Éverton Ribeiro:

- Maratona de jogos e viagens:

"Foram três jogos com viagens. Jogos intensos, que teríamos que tomar um caminho. Deu tudo certo, conseguimos o objetivo. Na final, saímos em desvantagem. Mas também tivemos essa semana para recuperar. Descansados e com energia sobrando para fazer um grande jogo"

- Queda de rendimento:

"Tive bons momentos. Certamente, essa sequência pesou um pouco para mim. Como para todo mundo. A gente teve altos e baixos. Mas podemos fechar o a no com um título, que marca a carreira de um jogador"

- Cobranças externas e internas:

"A gente fica chateado como somos humanos. Mas entendo e aceito críticas. Estou no Flamengo, uma equipe gigante. Fico tranquilo porque sei o que posso fazer. Temos cobrança interna, o que é normal"

- Ausência de Guerrero:

"Está muito triste. A gente esperava que ele pudesse estar com a gente. Ele sabe que estamos juntos. Está agora esperando uma nova chance de diminuir a punição"