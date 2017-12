Resultado Flamengo x Independiente pela final da Copa Sul-Americana (1-1)

INCIDENCIAS: Jogo válido pela grande final da Copa Sul-Americana, a ser disputado no Maracanã, às 21h45 do dia 13 de dezembro.

Torcedor, agradecemos pela companhia nesta transmissão. Até a próxima!

NA LIBERTA!

As equipes que vão defender o Brasil na Libertadores em 2018 são:



Corinthians

Cruzeiro

Grêmio

Palmeiras

Santos

Vasco

Flamengo

Chapecoense

G-9 FALHOU!

Como perdeu a Sul-Americana, o Flamengo não abriu a nona vaga no Campeonato Brasileiro para a Libertadores. Isso, portanto, impediu que o Atlético-MG chegasse à competição continental.

FALA, PAQUETÁ!

"Dói bastante porque a torcida veio e fez a festa, apoioi até o final. Mais uma final que a gente chegou, batalhou e o título não veio. Vamos levar para 2018 dos acertos", comentou.

FALA, RÉVER!

"Pecamos e não conseguimos vencer. Esse motivo de frustração do torcedor é nosso também por não termos feito o resultado que nos servia. Eu acho que o Flamengo teve um investimento muito alto e conseguimos duas finais de campeonatos grandes. Acabamos tendo alguns erros cruciais tanto na Copa do Brasil quanto aqui. A gente poderia ter voltado da Argentina com um resultado melhor", disse.

NÃO FOI DESTA VEZ...

O Flamengo nunca venceu a Sul-Americana. Das cinco participações da equipe, quatro registraram quedas na primeira fase, além da final desta quarta.

Os gols do jogo foram marcados por Lucas Paquetá aos 30 do primeiro tempo, e também por Barco, aos 39, de pênalti.

O Independiente é o grande campeão da Copa Sul-Americana de 2017! No campo, equipe empatou em 1 a 1 com o Flamengo, que não conseguiu reverter vantagem argentina criada ainda na partida de ida da final.

48' FIM DE JOGO!

47' Campaña sai na bola, cai no gramado e vê Everton Ribeiro tentando emendar. Bola abafa na zaga do Independiente e sobra na direita para Réver, que pega mal e manda longe.

PÚBLICO PAGANTE: 54.963 torcedores

46' Juan tenta falar algo com Barco, e pequena confusão começa a se instaurar.

45' CARTÃO AMARELO!

Para Juan, por falta pesada em Barco.

45' Everton Ribeiro erra passe para Pará e cede bola para argentinos.

44' Juiz dá mais três minutos de acréscimos.

43' Independiente sobe em contra-ataque, e Gigliotti arrisca, mas bola passa à esquerda da meta defendida por César.

42' CARTÃO AMARELO!

Para Barco, do Independiente.

42' Ataque argentino é inviabilizado por posição de impedimento.

41' Sanchez Miño levanta alto demais a perna, e é considerado jogo perigoso do jogador do Independiente.

40' SUBSTITUIÇÃO NO INDEPENDIENTE!

SAI: Bustos

ENTRA: Gastón Silva

39' SUBSTITUIÇÃO NO FLAMENGO!

SAI: Paquetá

ENTRA: Lincoln

38' Flamengo parte para cima dos argentinos. Equipe brasileira tem poucos minutos para buscar título.

37' SUBSTITUIÇÃO NO INDEPENDIENTE!

SAI: Meza

ENTRA: Sanchez Miño

35' Barco cruza da direita, mas companheiro Albertengo comete falta no lance.

34' CARTÃO AMARELO!

Para Campaña, do Independiente.

33' Réver emenda cruzamento na linha da pequena área, mas manda para fora.

32' SUBSTITUIÇÃO NO FLAMENGO!

SAI: Cuéllar

ENTRA: Everton Ribeiro

31' CARTÃO AMARELO!

Para Vinícius Jr, do Flamengo.

31' CARTÃO AMARELO!

Para Meza, do Independiente.

30' TUDO OK! Goleiro César segue normalmente no jogo.

29' César sai para defender cobrança de falta do Independiente e acaba caindo de mau jeito. Goleiro do Flamengo é atendido em campo.

28' CARTÃO AMARELO!

Para Everton, do Flamengo.

27' CARTÃO AMARELO!

Para Albertengo, do Independiente.

26' Barco tenta mais uma subida pelo lado direito, e Flamengo apresenta dificuldades no corredor.

25' Tagliafico e Paquetá se chocam, e árbitro marca falta para o Flamengo.

24' Meza tenta limpar jogada e finaliza forte de longe, mas sem perigo para goleiro Cesar.

23' Independiente sobe com Meza e Gigliotti, que arrisca rasteiro. Cesar, no entanto, encaixa defesa.

22' Pará cruza tentando achar Vinicius Jr., mas Bustos tira.

21' Diego sofre falta no campo defensivo do Flamengo.

19' UHHHHH! Bola bate e rebate na área do Independiente e para nos pés de Paquetá. Atacante finaliza, bola ainda desvia em cabeça de Arão, mas vai para fora.

18' Flamengo tenta ofensiva pelo meio, mas perde bola.

17' Pará descola longo cruzamento para a área do Independiente, Vinícius Jr. ainda consegue emendar na segunda trave, mas manda para fora.

16' Paquetá cai na área do Independiente, torcida reclama, mas juiz não indica nada.

16' Vizeu recebe passe, mas bola sobra para goleiro Campaña.

15' Meza tenta passe para Gigliotti, mas Réver faz corte no meio do caminho.

13' JUAAAAAAAAAAAAAN! Gigliotti sobe pela esquerda, passa por marcação de Paquetá e encobre goleiro César. No entanto, zagueiro Juan consegue correr e tirar em cima da linha. Sensacional!

12' Domingo comete falta para cima de Diego perto da linha que divide o gramado do Maracanã.

11' Vinicius tem sua primeira chance no jogo, mas manda finalização para fora.

10' SUBSTITUIÇÃO NO FLAMENGO!

SAI: Trauco

ENTRA: Vinicius Jr.

9' Rueda conversa com Vinícius Jr.

8' Paquetá sofre falta no campo defensivo do Flamengo.

7' Pará manda cruzamento da direita, mas bola passa por toda a área argentina e sai.

6' Bustos protege bola, e Everton não consegue retomar para o Fla.

5' Trauco cobra escanteio na cabeça de Paquetá, que manda para fora.

4' Posse de bola no segundo tempo é maior pelos lados do Flamengo.

3' Gigliotti comete falta para cima de Réver, que sofreu oito pontos no intervalo por corte na cabeça.

2' Paquetá arranca pela direita e passa por inúmeras tentativas da marcação de Amorebieta até entrar na área argentina. Atacante do Flamengo ainda passa por dois marcadores, faz giro e finaliza caído, mas zaga do Independiente abafa.

1' Flamengo tenta jogada pelo meio, mas perde posse me seguida.

0' Amorebieta cai no gramado e acusa dor, mas logo se levanta. Tudo bem com o zagueiro do Independiente.

COMEÇA O SEGUNDO TEMPO!

ETAPA INICIAL DOS GAROTOS!

Lucas Paquetá, de 20 anos, e Barco, de 18, foram os autores dos gols do primeiro tempo da decisão.

48' FIM DO PRIMEIRO TEMPO!

47' Everton tenta pegar bola forte na linha de fundo, mas Bustos se recompõe bem e manda para longe.

46' Everton insiste na entrada da grande área e arrisca, mas bola explode em marcação argentina.

Vamos a 48 minutos.

45' Atletas seguem normalmente em campo, e Flamengo é quem tenta subir.

44' Nada de jogo ainda! Touca para Réver e faixa para Tagliafico.

43' Réver e Tagliafico seguem sendo atendidos após choque de cabeça.

42' Réver se choca com Tagliafico e cai no gramado. Zagueiro flamenguista tem sangramento no rosto e é atendido no campo.

41' Réver sofre falta, e Flamengo ganha cobrança na intermediária.

40' Flamengo tenta resposta, mas Independiente se fecha bem.

39' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO INDEPENDIENTE! GOL DE BARCO!



Cesar pula em seu canto esquerdo, e Barco cobra para o outro lado. Jovem atleta, que vai para o Atlanta, dos EUA, converte pênalti.

38' Barco x César! Garoto de 18 anos vai cobrar.

Torcida do Flamengo grita o nome do goleiro César.

37' Auxílio externo! Árbitro de vídeo confirma penalidade máxima a favor do Independiente.

36' PÊNALTI! É pênalti para o Independiente. Cuéllar puxa Meza dentro da área do Flamengo.

35' Tudo bem com Paquetá!

34' Flamengo ganha falta no meio-campo, e Lucas Paquetá fica caído no gramado do Maracanã.

32' Zaga argentina sobe para tirar cobrança de escanteio e visitantes tentam subir.

31' Escanteio para o Flamengo.

Este é o segundo gol de Lucas Paquetá na Sul-Americana.

29' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO FLAMENGO! GOL DE LUCAS PAQUETÁ!



Diego cobra falta, e bola desvia em Juan até chegar em Réver. Na segunda trave, zagueiro se joga para mandar bola no meio da área, e sobra após bate e rebate fica com Paquetá.

28' LÁ VEM BOLA! Flamengo ganha falta para cobrar em seu campo ofensivo.

27' Agora é o Independiente quem sobe para atacar time brasileiro.

26' Flamengo troca passes no meio-campo e passa a ver argentinos mais fechados.

25' Diego entra na área, limpa lance e arrisca, mas bola explode em zaga do Independiente.

24' Arão toca em cima de Benítez, e bola sai pela lateral.

22' Cuéllar vai até a linha de fundo protegendo bola, mas toca na redonda e cede escanteio aos argentinos.

21' Flamengo perde bola em seu campo ofensivo, e Independiente tenta sair.

20' BOA, GAROTO! Independiente "cozinha" jogada até chegar à frente, e Meza finaliza, mas César sai muito bem no lance.

19' Benítez sai com bola e tudo, e Flamengo ganha arremesso.

18' Diego cobra falta na cabeça de Juan, mas zagueiro flamenguista manda para fora.

17' FALTA! Paquetá sofre falta, e Flamengo ganha cobrança bem próxima à grande área.

16' Réver pede toque na mão de argentino ainda no campo defensivo do Independiente, mas árbitro manda seguir.

15' Quase, hein?! Paquetá recupera bola para Flamengo, mas juiz indica falta sobre Tagliafico.

14' Paquetá tece jogada, tira dois marcadores dentro da área do Independiente e arrisca, mas manda para fora.

13' Benítez ajeita bola da intermediária e arrisca de fora, mas bola passa longe demais do gol de César.

12' UHHHHH! Felipe Vizeu manda belo passe para Everton, que chega à frente e finaliza em cima do goleiro Campaña.

12' Paquetá desperdiça contra-ataque do Flamengo com passe curto para Diego.

11' Diego faz virada de bola na direita de ataque para Arão, que tenta cruzamento, mas bola sai pela linha de fundo.

10' TRANQUILO, TRANQUILO! Bustos arrisca cruzamento, mas bola vai direto nas mãos de César.

9' Everton tenta cruzamento, bola bate em Bustos e volta em atleta flamenguista. Meia rubro-negro até tentar salvar lance, mas bola sai pela linha de fundo e é tiro de meta para Campaña.

8' Diego tenta ligação rápida com Paquetá, mas marcação de Tagliafico faz Flamengo retardar ataque.

7' Gigliotti recebe passe de costas para Réver, que não pede viagem e comete falta para cima de atacante.

7' Diego tenta cruzar para Vizeu, mas zaga argentina tira.

6' Independiente tenta avançar pela direita, mas Arão chega bem na marcação para cima de Bustos.

5' RAPIDEZ! Réver recupera bola ainda no campo defensivo e sobe na esquerda com Cuéllar, que descola belo passe para Everton. Meia cruza rasteiro na área para Vizeu, que se joga na bola mas não consegue emendar para o gol.

4' Arão toca rápido com Everton, que devolve para companheiro, mas Independiente se recompõe rápido.

3' Paquetá arrisca de fora, bola ainda desvia no meio do caminho, mas sobra tranquila para goleiro Campaña.

2' Flamengo troca passes no meio-campo e tenta subir. Time rubro-negro vira bola para tentar infiltração.

1' Amorebieta sobe bem para cabecear bola cruzada na área argentina.

0' Paquetá sofre carrinho de Rodríguez, e árbitro indica infração a favor do Flamengo ainda no campo defensivo do time brasileiro.

COMEÇA O JOGO!

21h45 Tudo pronto para o começo da grande decisão. Equipes já se posicionam no gramado do Maracanã, casa qual fazendo correndo em seu lado do campo.

21h43 Agora é a vez do hino nacional do Brasil.

21h41 Hino nacional da Argentina já executado no Maracanã!

QUE CLIMA!

A decisão começa em instantes! Equipes adentram o gramado do Maracanã no momento.

Se dentro do estádio, a festa é bonita, nos arredores do Maracanã houve muita confusão. Alguns flamenguistas invadiram o estádio de forma arbitrária.

FESTA RUBRO-NEGRA!

O Maracanã está abarrotado de torcedores, e a festa da torcida do Flamengo é muito bonita.

Equipes já finalizaram aquecimento. Daqui a pouco rola a bola no Maracanã!

Mais um registro da festa rubro-negra no Maracanã - com direito a sinalizadores.

O que sobrou das grades na entrada para a Leste Superior. Entrada foi marcada por muita correria, gás de pimenta e tumultos com a Polícia Militar.

Lembrando que a torcida do Flamengo preparou mosaico para essa decisão de Sul-Americana! Frase montada está presente na letra d o hino do clube.

Muitos relatos de confusão do lado de fora e invasão ao Maracanã. Clima é tenso para essa final de Sul-Americana.

INDEPENDIENTE CONFIRMADO

Martín Campaña; Fabricio Bustos, Alan Franco, Fernando Amorebieta e Nicolás Tagliafico; Nicolás Domingo e Diego Rodríguez; Maximiliano Meza, Martín Benítez e Ezequiel Barco; Emmanuel Gigliotti.

FLAMENGO CONFIRMADO

César; Pará, Réver, Juan, Trauco; Cuéllar, William Arão, Diego; Lucas Paquetá, Everton, Felipe Vizeu. Éverton Ribeiro começa no banco.

Na história de competições sul-americanas, o Flamengo já teve quatro artilheiros: Zico (11G/1981/Libertadores), Tita (8G/1984/L), Gaúcho (8G/1991/L) e Romário (8G/1999/Mercosul).

Com cinco gols, Felipe Vizeu pode terminar a Sul-Americana de 2017 como artilheiro da competição. O atacante está empatado com Cifuentes (Universidad Católica-EQU) e Rodriguez (Atlético Tucumán-ARG). Com a classificação à final, o camisa 25 ficará com a honraria se marcar hoje.

Registro da torcida no Maracanã, vista do setor Norte. Rubro-negros vão entrando aos poucos #FlaVAVEL pic.twitter.com/MX92IBxFCT — Bárbara Mendonça (@barbaramendnca) 13 de dezembro de 2017

Retrospecto do confronto para Flamengo x Independiente: 7 vitórias rubro-negras, 4 empates e 4 triunfos argentinos. 36 gols marcados pelo clube carioca contra 22 sofridos

2001 - Na final do Campeonato Carioca, derrota para o Vasco por 2x1 na ida. Na volta, Flamengo venceu por 3x1, com dois de Edilson e o gol histórico de Petkovic.

1983 - Também pelo Brasileiro, derrota para o Santos no Morumbi por 2x1, vitória por 3x0 no Maracanã.

1980 - Derrota para o Atlético-MG no Mineirão, por 1x0. No Rio de Janeiro, vitória por 3x2 e a conquista do Brasileiro.

O Flamengo tem três decisões em sua história onde perdeu a primeira partida e reverteu o resultado no segundo jogo, sempre no Maracanã. A diferença a tirar também sempre foi de um gol, como é o caso agora, com o Independiente.

Torcedor, siga conosco, na VAVEL Brasil, para acompanhar as informações acerca do duelo de logo mais!

NO APITO!

O trio de arbitragem vem da Colômbia. Wilmar Roldán será auxiliado por Alexander Guzman e Cristian de la Cruz.

OI, SUMIDO!

Flamengo e Independiente já decidiram um torneio continental. Foi a Supercopa dos Campeões da Libertadores, no ano de 1995. Na ocasião, os argentinos venceram em casa por 2 a 0, perderam no Maracanã por 1 a 0 e ficaram com o título.

Martín Benítez revelou ansiedade por decisão (Foto: Divulgação)

FALA, MARTÍN!

"É difícil administrar a ansiedade. Estávamos ansiosos antes de chegar, mas sabendo que chegaria o dia. Estamos com todas as baterias focadas no jogo. Vamos defender o resultado com tudo. Temos uma identidade de jogo e não vamos mudar isso. Vamos entrar para impor nosso ritmo como se estivesse 0 a 0. Confiamos demais no trabalho feito por nós e também pela comissão técnica", afirmou.

Um dos destaques do time de Ariel Holan, o atacante Martín Benítez, de 23 anos, não escondeu a ansiedade com a vive pela sua primeira final.

SEGURANÇA!

Cerca de 280 policias do GEPE estarão na área interna do Maracanã na noite desta quarta, além de aproximadamente 180 homens do 6º batalhão da PM e mais de 709 stewards dentro do estádio.

DESCULPAS!

No momento em que torcedores do Flamengo se envolviam em confusão com argentinos, dirigentes de ambos os clubes jantavam no Rio de Janeiro. O presidente do time carioca, Bandeira de Mello, desculpou-se com integrantes da alta cúpula do Independiente.

TWEET

"@CONMEBOL condena todos os atos de violência registrados e insta às torcidas dos clubes que disputarão a final da CONMEBOL Sul-Americana a vivenciar a festa do futebol em paz e com respeito e lealdade para com o rival. #JogoLimpo #FutebolEmPaz".

A Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) também se pronunciou via redes sociais.

SECA...

O último título do tradicional clube argentino foi em 2010, quando o Independiente venceu a Copa Sul-Americana pela primeira e até então única vez.

DONO DA LIBERTA!

De fato, como trouxe o tweet, o Independiente é o maior vencedor da Libertadores, com sete conquistas (1964, 1965, 1972, 1973, 1974, 1975 e 1984).

RESPOSTA!

Por meio de sua conta oficial no Twitter, o Independiente agradeceu ao Flamengo pelas "boas-vindas", o que expôs a tensão criada em torno do clima da final. "Entendemos a emoção por receber o maior ganhador da Copa Libertadores na história. Obrigado pelas boas-vindas - diz a postagem do Independiente no Twitter", apresentou o tweet.

CONFUSÃO!

Torcedores do Flamengo foram até a porta de um hotel na Barra da Tijuca no qual estaria o elenco do Independiente, para atrapalharem a concentração do time argentino. No entanto, os adversários estavam treinando no Engenhão e não voltaram para a Barra tão cedo. Flamenguistas acabaram envolvendo-se em brigas com torcedores argentinos, e com isso a Polícia Militar e seguranças atuaram na intenção de conter a confusão instaurada.

+ Para salvar o ano: com Maracanã lotado, Flamengo encara Independiente na decisão da Sul-Americana

Vizeu é o artilheiro do Flamengo na Sul-?Americana (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

VIZEU ARTILHEIRO!

O atacante Felipe Vizeu, do Flamengo, é o artilheiro da equipe e da Sul-Americana, com cinco gols anotados. Ele divide a artilharia da competição com Luis Rodríguez, do Atlético Tucumán.

FALA, RUEDA!

"Estamos enfrentando um time que faz ótimas transições e que tem bom contra-ataque. Cometemos o erro de não valorizar o 1 a 0 quando ganhávamos por 1 a 0 como visitantes. Levamos o gol pela emoção. Temos que saber que, se queremos algo grande, precisamos de equilíbrio, inteligência e controle de jogo", comentou.

O técnico do Flamengo identificou alguns erros do time no jogo de dia, ainda na Argentina, como a postura dos brasileiros quando tinham vantagem no marcador, construída com gol de Réver.

+ Rueda confirma Everton disponível e prioriza lado emocional para decisão: "Precisamos de equilíbrio"

Rueda afirmou que vai definir o time titular nesta quarta (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

DÚVIDA!

Éverton Ribeiro, Éverton e Lucas Paquetá disputam duas vagas no time de Rueda. No caso de Éverton, o treinador colombiano já confirmou seu retorno, mas ainda não no time titular. "Everton está disponível, está a 500%. Creio que a decisão (se será titular) é para as próximas horas. É um rival muito difícil, teremos análise de vídeos hoje e amanhã (quarta) defino a escalação", disse Rueda.

CAMINHO DO INDEPENDIENTE!

Se o Flamengo entrou na segunda fase após frustração na Libertadores, o Independiente tem disputado a Sul-Americana de 2017 desde o início.



Primeira fase

Independiente 0x0 Alianza Lima

Alianza Lima 0x1 Independiente



Segunda fase

Independiente 4x2 Deportes Iquique

Deportes Iquique 1x2 Independiente



Oitavas de final

Atlético Tucumán 1x0 Independiente

Independiente 2x0 Atlético Tucumán



Quartas de final

Nacional-PAR 1x4 Independiente

Independiente 2x0 Nacional-PAR



Semifinal

Libertad 1x0 Independiente

Independiente 3x1 Libertad



Final

Independiente 2x1 Flamengo

Flamengo x Independiente

+ Vinicius Jr. bebê, 11 de setembro e FHC: o mundo na última final internacional do Flamengo

TRAJETÓRIA DO FLAMENGO!

A equipe flamenguista iniciou seu percurso na Sul-Americana já na segunda fase, porque fez parte de um grupo de times que acessaram a Sul-Americana após deixarem a Libertadores.



Segunda fase

Palestino 2x5 Flamengo

Flamengo 5x0 Palestino



Oitavas de final

Chapecoense 0x0 Flamengo

Flamengo 4x0 Chapecoense



Quartas de final

Fluminense 0x1 Flamengo

Flamengo 3x3 Fluminense



Semifinal

Flamengo 2x1 Junior Barranquilla

Junior Barranquilla 0x2 Flamengo



Final

Independiente 2x1 Flamengo

Flamengo x Independiente

TÍTULO INÉDITO!

O título da Sul-Americana é uma conquista que o Flamengo ainda não alcançou. A equipe tem, ao todo, cinco participações no torneio continental, com quedas na primeira fase de quatro delas, e agora a decisão.

MARATONA!

O time carioca fará, nesta quarta, seu jogo de número 84 na temporada. Isso mesmo: o Flamengo já disputou 83 partidas em 2017, sendo o time brasileiro que mais atuou no ano.

+ Renegado por Zé Ricardo, Cuéllar sai do ostracismo com Rueda e vira peça-chave na Sul-Americana

SALVAR O ANO!

O Flamengo já está na Libertadores do ano que vem, mas teve uma temporada longe do que esperava o torcedor rubro-negro. A equipe caiu na fase de grupos da Libertadores de 2017, perdeu a final da Copa do Brasil para o Cruzeiro e não chegou a ameaçar o Corinthians pelo título do Campeonato Brasileiro.

VAI UMA VAGA AÍ, GALO?

Se Flamengo ainda entra em campo, o Atlético-MG depende da escrita do time carioca dentro das quatro linhas. Isso porque, atualmente, a zona de classificação para a Libertadores de 2018 compreende o G-8 do Campeonato Brasileiro, que tem o Galo na nona posição. Com isso, o Flamengo, que já está garantido na competição continental via Brasileirão, abriria mais uma vaga pelo torneio nacional se vencesse a Sul-Americana.

PARA FECHAR A TEMPORADA!

Flamengo e Grêmio são as únicas equipes que ainda jogam em 2017. No caso do time carioca, está em jogo a final da Sul-Americana, que você acompanhará com a VAVEL Brasil. Já a equipe gaúcha está disputando o Mundial de Clubes e, inclusive, classificou-se para a decisão do maior torneio interclubes do planeta nessa terça.

RETROSPECTO!

Na história, Flamengo e Independiente já se enfrentaram 14 vezes. Foram sete vitórias do time brasileiro contra três dos argentinos, além de quatro empates.

+ Bendito seja o 13 de dezembro: data marca grandes conquistas da história do Flamengo

VANTAGEM ARGENTINA!

Este será o segundo duelo entre as equipes na final da Sul-Americana. O jogo de ida, realizado na Argentina na semana passada, terminou com vitória do Independiente por 2 a 1. Réver abriu o placar para os brasileiros, mas Gigliotti e Meza viraram para o time da casa. Com isso, o Flamengo terá que vencer por dois gols de diferença no Maracanã.

Bom dia, torcedor! Chegou o dia da grande decisão da Copa Sul-Americana, entre Flamengo e Independiente. Brasileiros e argentinos iniciam a grande final do torneio continental nesta quarta (13), às 21h45, no Maracanã, e você acompanhará tudo com a VAVEL Brasil. Fique ligado!