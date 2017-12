Independiente provoca Flamengo após conquista da Sul-Americana: "Mais respeito ao rei"

O Maracanã viveu mais um Maracanazo. O Flamengo lutou, mas não conseguiu vencer o Independiente, nesta quarta-feira, e acabou vendo os argentinos levantarem a taça da Copa Sul-Americana. Mas a partida não terminou após o apito final - pelo menos no que diz respeito a provocações. Nas redes sociais, os argentinos aproveitaram do apelido 'Rei de Copas' para fazer piada com o vice-campeonato da equipe carioca.

"Lamentamos que tenham sonhado. Talvez devessem ter dormido mais ontem. As partidas se vencem no campo. E sabemos demais sobre isso. Mais respeito ao Rei", é o que diz a mensagem publicada no perfil oficial do clube que também traz uma imagem de um torcedor do Flamengo desolado no Maracanã.

Lamentamos que tengan sueño. Quizás deberían haberse acostado más temprano ayer.



Los partidos se ganan en la cancha. Sabemos demasiado de eso.



Más respeto al Rey.#TodoRojo pic.twitter.com/GTKYpaScLM — C. A. Independiente (@Independiente) 14 de dezembro de 2017

Após a conquista do título, outra mensagem fez menção à torcida do Flamengo que tentou fazer um 'inferno' no Maracanã. O Independiente lembrou: "Nos quiseram vender um inferno. Se esqueceram de um pequeno detalhe: nos chamaram para o jogo. O rei conquistou o Maracanã pela segunda vez na história. O pátio de nossa casa"