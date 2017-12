Abatido, Rueda lamenta vice-campeonato do Flamengo na Sul-Americana: "Golpe duro"

(Foto: Buda Mendes via Getty Images)

Não deu para o Flamengo na Sul-Americana. Nesta quarta-feira (13), o Rubro-Negro empatou com o Independiente por 1 a 1 no Maracanã e ficou com o segundo lugar do torneio continental. Treinador do clube carioca, Reinaldo Rueda lamentou muito o vice-campeonato e destacou o "golpe duro" com o resultado frustrante.

"Eu acho que é um golpe duro, muito forte. Muita dor, por todo o sonho para nós, para a torcida. Eu acho que o outro jogo teve uma característica similar de não valorizar o placar. Quem sabe a emoção nos traiu. Tivemos um rival muito difícil", afirmou.

Para o comandante colombiano, os desfalques na equipe do Flamengo também fizeram falta na grande decisão - entre eles, Diego Alves, que fraturou a clavícula e só retorna aos gramados em 2018; Guerrero, que está suspenso pela Fifa, também foi citado.

+ Cuéllar é expulso no Maracanã e desfalca o Flamengo na estreia da Libertadores em 2018

(Foto: Buda Mendes via Getty Images)

"Infelizmente se vai uma oportunidade. Uma equipe que teve muitas adversidades no caminho. Apesar de um elenco de homens de personalidade, perdemos homens vitais, importantes para nossas aspirações. Faltou essa experiência de jogadores como Guerrero, Diego Alves. É difícil compreender e seguramente afetou para não conseguir o que queríamos", disse.

Em entrevista coletiva, Rueda ainda fez uma breve análise do confronto no Maracanã. De acordo com o treinador, faltou equilíbrio à equipe rubro-negra, que precisava correr atrás do placar para levantar o troféu.

"Foi difícil pela tensão. Sabíamos que precisávamos evitar tomar gols. Importante ter começado ganhando, mas faltou controle para evitar essa situação. Eles sabiam que tinham o placar a favor", completou Rueda.

Outros trechos da coletiva de Rueda:

Arbitragem polêmica: "Sobre a arbitragem, creio que está mais para vocês como analistas falarem."

Novidades para 2018? "Faz mais de um mês que estamos nessa avaliação. Com a comissão técnica, diretoria. Sabemos que temos que fazer ajustes importantes. Temos a Copa do Brasil, Libertadores, que ganhamos essa vaga. Fortalecer a equipe em algumas posições, com um trabalho que nos permita chegar bem nesses torneios. O projeto é prosseguir. Sabemos que temos um grande desafio adiante."

Garotos da base: "É um feito importante ver os garotos nos brindando com personalidade, disposição. Mas é normal. É uma responsabilidade grande para eles. É uma final internacional, em que se precisa de homens experientes. Sem dúvida nessas posições de ataque, às vezes falta essa tranquilidade. Paquetá fez um grande jogo, como Vinicius, Vizeu. Mas são situações que não eram ideal. Assumiram responsabilidade."

Desfalque de Guerrero e possível substituto: "Não é segredo. A situação de Guerrero, não sei como o tema jurídico vai terminar. Mas precisamos fortalecer um elenco como o do Flamengo para nível internacional. Precisamos de um goleador. E quem sabe umas duas ou três posições, para termos alternativas em diferentes competições. Agora a prioridade é a posição de centroavante."

Situação de César, que desmaiou após dividida: "Este é um caso especial. A situação de César. Ele não lembra das situações de jogo. Está em avaliação com o médico. Esse ano sofremos com isso (goleiros). Quem sabe teremos coisas melhores para o futuro."