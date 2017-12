Torcedor invade Maracanã de paraquedas e é multado em R$10 mil

Foto: Reprodução/Sportv

Antes da decisão entre Flamengo e Independiente pela Copa Sul-americana um torcedor chamou atenção ao invadir o gramado do Maracanã pelo céu. O torcedor aterrissou no gramado de paraquedas e foi levado para o Juizado Especial Criminal (Jecrim) e enquadrado no Estatuto do Torcedor pela invasão.

Gustavo Areias não tinha ingresso para a partida e decidiu chegar voando para a decisão. Ainda na noite da quarta-feira, durante a partida, o torcedor foi julgado e condenado a pagar R$10 mil, maior multa já aplicada a um torcedor em toda a história do Maracanã.

Areias carregava consigo uma bandeira de uma torcida organizada do Flamengo. O torcedor foi saudado pela torcida assim que avistado pelos milhares de rubro-negros presentes no estádio.

A final da Sul-americana foi cercada por tumulto e confusão do início ao fim. O caso de Gustavo é mais um dentre as dezenas de eventos negativos que ocorreram nas vésperas, durante e até mesmo depois da decisão.

Começando pelo confronto com os torcedores do Independiente na frente do hotel e terminando com a depredação de algumas partes do Maracanã após o vice-campeonato.