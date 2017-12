Willian Arão admite frustração com fracasso na Sul-Americana: "Temos time para dar mais"

(Foto: Buda Mendes/Getty Images)

O 2017 do Flamengo chegou ao fim com frustrações e um gosto amargo. Após o vice-campeonato na Sul-Americana para o Independiente, o clube encerrou a temporada tendo conquistado apenas o título do Campeonato Carioca. Apesar de ter enaltecido o triunfo estadual, Willian Arão não escondeu sua desilusão com o fracasso rubro-negro em outras competições.

"Difícil falar aquém porque chegamos a três finais. Conquistamos um título carioca que, por mais que para algumas pessoas não vale nada, se a gente perde valeria muita coisa. Nas outras duas finais, em uma a gente não perdeu, foi nos pênaltis, e essa sim, perdemos um jogo. Acho que temos time para dar mais, conquistar títulos, infelizmente não conseguimos (...) Serve de aprendizado, rever as coisas, continuar fazendo o que a gente fez certo e corrigir os erros", afirmou.

A expectativa no Rubro-Negro era alta, principalmente, pelos altos investimentos financeiros que foram feitos - atualmente, o Flamengo tem um dos elencos mais caros de todo o Brasil. Ao passar pela zona mista do Maracanã, o camisa 5 também foi questionado sobre uma possível supervalorização do grupo carioca.

Torcida do Flamengo fez festa com direito a sinalizadores, mas viu título ficar com Independiente (Foto: Anadolu Agency via Getty Images)

"Quem supervaloriza é a imprensa ou os próprios torcedores. Nós no dia a dia sempre trabalhamos fortes almejando títulos. Não chegamos a três finais à toa. Obviamente, se for ver a Libertadores, não conseguimos um empate fora, que nos daria a classificação. E na final da Copa do Brasil não perdemos. Eu saio frustrado sim porque esperava, nosso time fez por onde para essa noite ter um final diferente. Acho que merecíamos esse título", completou.

E qual deve ser a principal mudança para 2018? Na opinião de Willian Arão, é hora de refletir sobre os erros rubro-negros para garantir uma temporada mais esperançosa no futuro.

"Agora é momento de refletir tudo que fizemos de errado esse ano. Dois anos atrás chegamos em terceiro no Brasileiro, mas não fomos longe na Copa do Brasil. Esse ano já foi diferente, acredito que ano que vem vamos conquistar grandes coisas", finalizou.

Já de férias, o elenco do Flamengo se reapresenta no CT Ninho do Urubu na segunda semana de janeiro. O primeiro compromisso de 2018 é a estreia no Campeonato Carioca, contra o Volta Redonda, no dia 17 de janeiro.