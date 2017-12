VP de futebol do Flamengo, Lomba confirma permanências de Caetano e Rueda para 2018

(Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

A temporada do Flamengo chegou ao fim após o vice na Sul-Americana e, com isso, começaram as especulações. Além de jogadores, muito se queria saber sobre a permanência (ou não) de membros da diretoria e comissão técnica - entre eles, o diretor executivo Rodrigo Caetano e o treinador Reinaldo Rueda.

Vice-presidente de futebol do Rubro-Negro, Ricardo Lomba acabou com todas as dúvidas. Em entrevista à Rádio CBN no Maracanã, o mandatário garantiu que ambos os funcionários darão continuidade a seus trabalhos no clube da Gávea.

"(Rueda e Caetano) Ficam. Os dois são funcionários do Flamengo e ficam para o ano que vem", afirmou.

Ainda segundo Lomba, o trabalho de reformulação no Flamengo começou já nesta quinta (14). O VP, que assumiu em outubro deste ano (o presidente Eduardo Bandeira de Mello acumulava o cargo na pasta), evitou falar sobre "barca" de jogadores, mas assegurou que todos os detalhes da temporada 2017 serão analisados internamente.

Ricardo Lomba (ao fundo, de preto), acompanha coletiva de Rueda (Foto: Bárbara Mendonça/VAVEL Brasil)

"O trabalho começa amanhã (quinta). Vamos acordar e começar a fazer o trabalho. É precipitado falar em lista de nomes (de quem sai ou chega), fazer uma análise de tudo que aconteceu, as carências apontadas pelo professor (Rueda) e começar o trabalho", completou.

Para o dirigente, decisões precipitadas não cabem no momento vivido pelo Flamengo. Segundo Ricardo, é hora de "juntar os cacos" e começar o planejamento para a próxima temporada.

"O momento é delicado. Não adianta querer buscar as razões ou encontrar culpados de cabeça quente. Não conseguimos alguns dos nossos objetivos. Temos que juntar os cacos e partir para o ano que vem", concluiu Ricardo Lomba.

Já de férias, o elenco do Flamengo se reapresenta no CT Ninho do Urubu na segunda semana de janeiro. O primeiro compromisso de 2018 é a estreia no Campeonato Carioca, contra o Volta Redonda, no dia 17 de janeiro.