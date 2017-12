Vinicius Jr. quer permanecer no Flamengo em 2018: "Depois que conquistar a Libertadores posso ir"

(Foto: Pedro Vilela/Getty Images)

A parte do ano mais esperada pelos jogadores são as peladas de fim de temporada. Na Rua Bariri, campo do Olaria na zona norte do Rio de Janeiro, Vinicius Júnior, joia do Fla, e Mc Maneirinho organizaram uma partida beneficente. No jogo, jogadores conhecidos como Marinho, Vitinho, jovens como Lucas Paquetá e Klebinho, além de famosos como José Aldo marcaram presença.

+ Em nota oficial, Flamengo questiona GEPE e condena cenas de barbárie no Maracanã

Após o amistoso, Vinicius falou com os jornalistas. Ao ser questionado sobre uma possível ida em 2018 para o Real Madrid (jornais espanhóis afirmam que o clube pediu a transferência do jovem no meio do próximo ano), o atacante do Flamengo garantiu que quer permanecer, mas que ainda não conversou sobre o assunto. Além disso, fez uma promessa bastante otimista:

"Não decidimos nada ainda. Estou de férias há apenas três dias. Vamos pensar nisso só quando virar o ano. Mas pretendo ficar até o final do ano (2018). Depois que eu conquistar a Libertadores posso ir jogar tranquilo no outro clube (Real)", afirmou.

Após o vice na Copa Sul-Americana, Vinicius Júnior foi muito criticado pelos jornais da Espanha, o catalão "Sport" inclusive chamou o jovem de "diamante sem brilho". Sobre as críticas, o atacante de 17 anos não se mostrou abalado e afirmou que seu foco no momento está em curtir as férias e que em 2018, quer ganhar o maior número de títulos possíveis com o Flamengo:

"Nem olho muito. Sei do meu potencial. Estou com a cabeça tranquila. Nunca deixei subir à cabeça nem fiquei cabisbaixo. Tentamos não pensar muito, mas quando vamos deitar vem na nossa cabeça que poderíamos ter saído com o título. Infelizmente não conseguimos. Bola para frente. Vou curtir um pouquinho as férias com a família e com os amigos. Ano que vem voltar focado e conquistar o máximo de títulos", finalizou Vinicius.