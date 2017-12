Com suspensão de Guerrero, Flamengo busca alternativa e mostra interesse por Fred

Foto: Bruno Cantini/Atlético-MG

O mercado da bola não para e a mais recente novidade envolve o atacante Fred, do Atlético-MG. O camisa 9 alvinegro virou alvo do Flamengo para reforçar o clube carioca em 2018.

Os clubes ainda não se pronunciaram oficialmente, mas não esconderam que existe uma conversa entre ambos. O interesse do Flamengo por Fred surgiu após a punição da FIFA sobre o atacante Paolo Guerrero, que foi suspenso por um ano após ter sido pego no exame antidoping.

O diretor executivo do Flamengo comentou, ao vivo, durante o programa 'Bem Amigos' do canal fechado SporTV a respeito da situação. "A gente pensa em algumas alternativas para a situação vivida pelo Paolo [Guerrero]. E, se tratando de número 9 que existe no Brasil, o Fred está entre os melhores", disse.

Com mais um ano de contrato com a equipe mineira, Fred foi o artilheiro do clube em 2017. Foram 30 gols e 10 assistências na temporada. O jogador veste a camisa alvinegra desde junho de 2016 e já são 83 jogos disputados. Nos últimos seis meses, o atacante balançou as redes 42 vezes.

Com seu reserva imediato, Rafael Moura, fora dos planos do clube para a próxima temporada, a possível ida de Fred ao Flamengo divide a opinião do torcedor atleticano, que pode perder Fred e Robinho em 2018.