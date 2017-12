Sorteio da Libertadores recoloca Flamengo a frente do Emelec (EQU), algoz em 2012

Incrédulos, Felipe e Love lamentam eliminação na Libertadores | Foto: Buda Mendes/Getty

Em Luque (PAR), a Conmebol sorteou os grupos da Copa Libertadores da América 2018. No Pote 3, o Flamengo pegou uma situação complicada no Grupo 4, onde reencontrará o River Plate (ARG) e o Emelec (EQU), além de pegar o vencedor da Chave 1 da Pré-Libertadores, que terá um desses cinco times: Deportivo Macará (EQU), Deportivo Táchira (VEN), Santiago Wanderers (CHI), Melgar (PER) e Independiente Santa Fé (COL).

Em 2017, o Rubro-Negro também caiu no Grupo 4, mas com San Lorenzo (ARG), Universidad Católica (CHI) e Atlético-PR. Foi dominante no Maracanã, onde conseguiu vencer todos os jogos, mas por não conseguir um ponto fora de casa, foi eliminado pela terceira vez consecutiva na fase de grupos da competição.

Após as cenas de barbárie protagonizadas por torcedores do Flamengo na final da Sul-Americana, o Flamengo poderá ser punido com perda de mando de campo, ou jogos sem a presença da torcida. O julgamento está programado para ocorrer na primeira semana de janeiro.

River Plate

Tricampeão da Libertadores, a equipe foi campeã da Copa Argentina na última temporada e garantiu a classificação para a fase de grupos da principal competição da América do Sul. Comandado por Marcelo Gallardo, o River Plate protagonizou a maior goleada da edição passada da Libertadores, ao fazer 8 a 0 no Jorge Wilstermann-BOL no Monumental de Nuñez, pelas quartas de final, após perder por 3 a 0 em Cochabamba, na Bolívia. No fim, a equipe caiu para o Lanús na semifinal da competição.

A equipe argentina é uma das equipes do país que mais enfrentou o Flamengo na história. Foram 15 jogos, com sete triunfos do Rubro-Negro, seis do River além de dois empates. Pela Libertadores, foram apenas dois confrontos, ambos em 1982, pela fase semifinal (grupo completado pelo Peñarol, que avançou). Em Buenos Aires, os cariocas golearam por 3 a 0, e no Maracanã uma vitória do Flamengo por 4 a 2.

Atualmente, o River é uma equipe bem mais forte e é o adversário mais poderoso do Grupo 4. Os destaques são os zagueiros Jonatan Maidana e Javier Pinola, os meias Gonzalo "Pity" Martinez, Enzo Pérez e Ignacio Fernandez, além do atacante ​Ignacio Scocco.

Emelec

Atual campeão uruguaio, o Emelec vai em busca da primeira Libertadores. A equipe conquistou o 14º título nacional, e garantiu vaga na fase de grupos. Em Guayaquil não há altitude, mas o estádio George Capwell foi reformado recentemente e virou uma espécie de caldeirão, com a torcida muito próxima do gramado.

O encontro com o Flamengo já virou repetitivo. É a terceira vez nas últimas quatro participações da equipe brasileira, em que as duas equipes caem no mesmo grupo da competição internacional. Em 2012, os equatorianos eliminaram o Rubro-Negro no último minuto, após ganhar do Olimpia-PAR. Em 2014, o Flamengo venceu as duas partidas, mas ambas as equipes ficaram pelo caminho na fase de grupos. No geral, quatro confrontos com três triunfos dos cariocas contra apenas um do Emelec.

Em 2017, Emelec ficou no grupo do River, e ambos se classificaram para as oitavas de final. Porém, ao encontrar o San Lorenzo, a equipe equatoriana foi derrotada nos pênaltis. Os destaques são: o goleiro Esteban Dreer, e os meias Fernando Gaibor, Pedro Quiñonez e Marcos Mondaini.

Vencedor 1

Cinco equipes disputarão a última vaga no Grupo 4. Na primeira fase, Deportivo Macará-EQU e Deportivo Táchira duelarão. O vencedor enfrentará o Independiente Santa Fé-COL. Quem passar, enfrentará o vencedor de Santiago Wanderers-CHI e Melgar-PER para definir quem jogará a fase de grupos.

Deportivo Macará-EQU: Debutante na Libertadores, a equipe que estava na segunda divisão equatoriana em 2016, garantiu a quarta posição no campeonato local e a vaga na primeira fase da Libertadores. Seus trunfos são o acanhado estádio Bellavista, com capacidade para menos de 17 mil torcedores, e o meia Carlos Feraud, que anotou 11 gols em 2017 e foi o artilheiro da equipe.

Deportivo Táchira-VEN: A tradicional equipe venezuelana se classificou para a Libertadores pela quarta vez consecutiva. Vice-Campeão no campeonato local, o Táchira conta com Victor Aquino, homem-gol da equipe, para avançar na competição.

Santiago Wanderers-CHI: Atual campeão da Copa Chile, a equipe vai para a sua terceira Libertadores na história, 16 anos depois. Tricampeão do campeonato local e da Copa Chile, o Santiago Wanderers busca voltar a crescer no cenário nacional e aprontar na Libertadores 2018. Os chilenos contam com Jesús Piñeda, que jogou no Vitória em 2017.

Melgar-PER: Campeão do torneio de verão do campeonato local, o Melgar vai para a terceira Libertadores consecutiva, a quinta no total. Em 2017, foi o lanterna no grupo de River Plate e Emelec. Jogando em Arequipa, os peruanos têm como trunfo os 2.335 metros de altitude e um estádio para 15 mil torcedores.

Independiente Santa Fé-COL: É o franco favorito para se classificar. Indo para a sexta Libertadores consecutiva, recorde na história do clube, os colombianos foram vice-campeões do campeonato nacional em 2017, perdendo a final para o arquirrival Millonarios. Campeão da Sul-Americana em 2015, o Santa Fé tem no estádio El Campín, um trunfo para chegar na fase de grupos. Além disso, o meia Omar Pérez promete infernizar a vida dos adversários.

Jogos do Grupo 4

Primeira rodada:

Flamengo x River Plate-ARG

Vencedor 1 x Emelec-EQU

Segunda rodada:

Emelec-EQU x Flamengo

River Plate-ARG x Vencedor 1

Terceira rodada:

Flamengo x Vencedor 1

Emelec-EQU x River Plate-ARG

Quarta rodada:

Vencedor 1 x Flamengo

River Plate-ARG x Emelec-EQU

Quinta rodada:

Flamengo x Emelec

Vencedor 1 x River Plate

Sexta rodada:

River Plate-ARG x Flamengo

Emelec-EQU x Vencedor 1