No Jogo das Estrelas, Angelim relembra hexa e avalia o ano do Flamengo

Foto: Barbara Mendonça

Na noite desta quarta (27), acontece o Jogo das Estrelas, evento beneficente organizado pelo ex-jogador Zico. A partida acontece no Maracanã e conta com a presença de várias personalidades do futebol mundial.

Dentro eles, está o ex-zagueiro Ronaldo Angelim, que se aposentou do Flamengo em 2011. Na zona mista, o jogador relembrou um dos momentos mais marcantes da sua carreira: o gol marcado na final do Campeonato Brasileiro de 2009, dando o Hexa para o rubro-negro. "A lembrança de 2009 é grande. Fica a saudade. Tomara que nesses jogos festivos, eu consiga fazer um golzinho. Quem sabe num escanteio, de novo. Pra relembrar esse título tão importante".

Questionado sobre o ano do Flamengo, Angelim avaliou o time positivamente e enalteceu o trabalho dos zagueiros. "Foi um excelente ano do Réver e do Juan. Prometem muito pro ano que vem. Lógico que esperávamos mais, pelo elenco que o Flamengo tem, criou-se uma expectativa muito grande. Tenho certeza que o próximo ano tem tudo pra ser diferente e o Flamengo pode conquistar muitos títulos", analisou o ex-jogador.

Analisando os campeonatos, Angelim lamenta que o time rubro-negro tenha deixado o Campeonato Brasileiro de lado. "Flamengo acabou priorizando muitas competições, deixando de lado o Brasileirão, que é muito importante. Tinha que ter dado uma atenção maior ao Campeonato Brasileiro. Corinthians foi campeão fazendo um segundo turno muito ruim. Se o Flamengo estivesse embalado, talvez pudesse chegar. Mas, paciência, chegaram à duas finais, mas infelizmente o título não veio. A torcida do Flamengo é exigente. Mas, nós que somos atletas, sabemos de todas as dificuldades e não tiro o ano como ruim", declarou.