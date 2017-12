Em boa fase, Juan faz balanço individual de seu ano com a camisa do Flamengo: "Foi um ano bom"

Foto: Luis Acosta/Getty Images

Destaque do Flamengo na última temporada, o zagueiro Juan atuou em alto nível e se tornou um dos pilares da equipe carioca. O jogador, que completa 39 anos em 2018, espera continuar em boas condições físicas para lutar por um ano melhor do que 2017.

"Expectativa para o [próximo] ano do Flamengo é sempre alta, mas nós temos que seguir melhorando sempre. Foi um ano bom, eu não esperava que fosse tão bom assim, mas sempre confiei em meu potencial. Trabalhei duro esperando as oportunidades e quando elas chegaram eu consegui fazer bons jogos. Agora eu espero continuar em alto nível no ano que vem", disse.

Comandante do rubro-negro na trajetória do vice-campeonato da Copa Sul-Americana, Reinaldo Rueda é cotado para assumir a seleção do Chile. Juan comentou sobre a possível saída do treinador e exaltou as qualidades de Rueda à frente das equipes em que comanda.

"Rueda é um grande treinador a nível da América do Sul, é normal que ele tenha propostas, ainda mais de seleção, mas vamos aguardar a definição da diretoria, nós esperamos que ele fique. Ele já trabalhou esse tempo todo com o grupo, os jogadores já conhecem ele então seria uma grande perda", ressaltou.

