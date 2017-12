Ídolo do Flamengo, Petkovic não esconde felicidade em retornar ao Maracanã: "Satisfação enorme"

Google Plus

Foto: Divulgação/Gaspar Nóbrega/VIPCOMM

De volta ao Maracanã como jogador, Petkovic foi confirmado no time de Zico no Jogo das Estrelas. O ex-jogador e ídolo do Flamengo falou da emoção em retornar ao estádio em que fez história junto de outros atletas que ficaram marcados na história rubro-negra.

"Satisfação enorme de voltar [ao Maracanã] depois de três anos. A torcida vai ver um espetáculo, só prometo que gols e assistências não vão faltar", disse.

O nome do técnico Reinaldo Rueda é cotado para assumir a seleção chilena e existe indecisão sobre a permanência do comandante para a próxima temporada. Questionado sobre a possibilidade de exercer essa função, Petkovic não escondeu a vontade de voltar ao clube, mas reitera que ser treinador de futebol não é seu sonho.

"Eu não sei, já pintou várias vezes, mas bati na trave no Flamengo, já pintou oportunidade como diretor e também como técnico, mas se a oportunidade surgir eu vou agarrar com toda emoção, amor e muita felicidade. Não é sonho, mas é um desejo de poder fazer isso [ser técnico] em algum dia", comentou.