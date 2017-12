De volta ao Maracanã após sete anos, Adriano chega atrasado ao Jogo das Estrelas

(Foto: Reprodução/Instagram/@adrianoimperador)

O reencontro entre Adriano e Maracanã finalmente aconteceu nesta quarta (27) - depois de sete anos desde sua última atuação no estádio, o jogador marcou presença no Jogo das Estrelas de Zico, tradicional partida beneficente de fim de ano. Apesar da enorme expectativa em torno de sua aparição, o atacante foi pouco pontual.

Esperado entre os titulares das Estrelas Vermelhas (o time do Galinho), Adriano chegou ao Maracanã já com a bola rolando. O relógio marcava aproximadamente dez minutos quando o Imperador entrou no lugar de Alberto Valentim, que deu assistência para o gol de Romário.

Mesmo com atraso, Adriano é ovacionado pela torcida

Nem mesmo a falta de pontualidade diminuiu a satisfação do torcedor do Flamengo em rever Adriano. Maioria absoluta no Maracanã, os rubro-negros soltaram o grito de "o Imperador voltou" quando o nome do atacante foi anunciado nos telões; o jogador também foi muito ovacionado ao entrar em campo.

A última partida de Adriano no Maracanã tinha sido há sete anos, em 2010. Na ocasião, derrota do Flamengo por 3 a 2 para a Universidad de Chile, na Libertadores.