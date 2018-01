Copinha VAVEL: relembre o último título do Flamengo na Copa SP

Nos pênaltis, Flamengo venceu o Corinthians e garantiu o tricampeonato da competição | Foto: Divulgação/Flamengo

Nove jogos disputados, com sete vitórias e dois empates, além de 21 gols feitos e apenas oito sofridos. Esta foi a campanha do Flamengo em sua última conquista da Copa São Paulo de Futebol Júnior, há dois anos diante do Corinthians.

Às vésperas de mais uma edição da principal competição de base do Brasil, a VAVEL Brasil relembra a campanha e os principais responsáveis pelo tricampeonato rubro-negra da Copinha, conquistado em 2016. O Flamengo estreia nesta quarta-feira (3), diante do Ji-Paraná-RO às 21h30, em Barueri.

Sede do Grupo 24, a cidade de Mogi das Cruzes recebeu as primeiras partidas do Flamengo na competição. Com 100% de aproveitamento, o rubro-negro carioca avançou à segunda fase da competição com vitórias sobre RB Brasil (2 a 1), Palmeiras-RN (5 a 1) e União Mogi (3 a 1).

Já na fase eliminatória, novamente em Mogi das Cruzes, o Flamengo encarou o Brasília, segundo colocado do grupo 23. Sem dificuldades, o time comandado por Zé Ricardo aplicou 3 a 0 diante do adversário e manteve o bom desempenho na competição.

Nas oitavas de final, o Bahia foi o time que, até então, deu mais trabalho ao Flamengo. Rapidamente, o rubro-negro abriu 2 a 0 - com dois gols de Felipe Vizeu, mas os baianos buscaram o empate na reta final da partida. Nos pênaltis, os cariocas levaram a melhor.

Diante do São Paulo nas quartas de final, o Flamengo teve sua melhor atuação na competição. Vencendo com autoridade em Barueri, o time de Zé Ricardo soube ser eficiente e mais uma vez, contou com o faro de gol de Felipe Vizeu, que balançou a rede novamente em duas oportunidades, vencendo por 2 a 0.

Na semifinal, o adversário era o América-MG. Surpresa na competição, o Coelho havia eliminado grandes clubes do futebol brasileiro como Vasco, Palmeiras e Bahia. E logo no início, o time mineiro mostrou seu cartão de visitas para o Flamengo, abrindo o placar com Matheusinho.

No entanto, mostrando poder de reação, o time da Gávea buscou o empate ainda no primeiro tempo, com golaço de Trindade. Já na etapa complementar, Lucas Paquetá marcou e carimbou a vaga rubro-negra na grande decisão, diante do Corinthians.

Na grande decisão da Copinha, Fla chegou a ficar atrás no placar por 2 a 0 | Foto: Denny Cesare/Agência Corinthians

Na final, o Flamengo se viu em maus lençóis logo no primeiro tempo. Os paulistas já lideravam o placar por 2 a 0 ainda aos 25 minutos da etapa inicial, mas o resultado não abalou os cariocas.

No intervalo, Zé Ricardo corrigiu os erros cometidos no primeiro tempo e logo aos três minutos, Trindade descontou para o Flamengo. Não demorou muito para o rubro-negro empatar, aos oito, com Matheus Sávio. A decisão, então, ficou para os pênaltis.

Brilhou, então, a estrela de Thiago nas penalidades. Durante as cinco primeiras cobranças, três acertos e dois erros para cada lado; já nas alternadas, o goleiro rubro-negro brilhou e defendeu a cobrança de Claudinho, com o título sendo capitalizado na sequência, convertido por Patrick garantindo o tricampeonato rubro-negro da Copinha.

Fruto de entrosamento e de um ótimo coletivo, o sub-20 daquele ano contou com nomes que seguem conhecidos pelos torcedores rubro-negros, como Thiago, Léo Duarte, Ronaldo, Matheus Sávio, Lucas Paquetá e Felipe Vizeu.

Além dos jogadores supracitados, vale citar também o nome de Zé Ricardo. Naquele mesmo ano, o treinador assumiu o time profissional após saída de Muricy Ramalho e levou o rubro-negro a disputar o título do Brasileirão em 2016. Neste ano, foi campeão carioca, mas acabou demitido no meio da temporada. Agora, defende o rival Vasco da Gama e disputará mais uma vez a Libertadores da América.